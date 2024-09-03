В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты

Начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что знания, полученные слушателями за время обучения в академии, будут способствовать росту их профессионального мастерства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опыт современных военных конфликтов лежит в основе системы военного образования, заявил начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий на церемонии посвящения в слушатели.

"Сегодня вся система военного образования и содержание учебных программ ориентированы на изучение опыта применения вооруженных сил в современных конфликтах, характер и содержание которых стремительно меняются", - сказал Зарудницкий.

Он отметил, обращаясь к слушателям, что "для принятия нестандартных решений требуются глубокие знания и умение творческого их использования на практике". "Многие из стоящих сегодня в строю имеют боевой опыт, поэтому время, предоставленное вам для учебы - это уникальная возможность не только пополнить знания, но и поделиться своим опытом", - добавил начальник академии.

Зарудницкий выразил уверенность, что знания, полученные слушателями за время обучения в академии, будут способствовать росту их профессионального мастерства, а также пожелал им терпения и настойчивости в освоении военной науки.