Войти
ТАСС

В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты

138
0
0
Владимир Зарудницкий
Владимир Зарудницкий.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что знания, полученные слушателями за время обучения в академии, будут способствовать росту их профессионального мастерства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опыт современных военных конфликтов лежит в основе системы военного образования, заявил начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий на церемонии посвящения в слушатели.

"Сегодня вся система военного образования и содержание учебных программ ориентированы на изучение опыта применения вооруженных сил в современных конфликтах, характер и содержание которых стремительно меняются", - сказал Зарудницкий.

Он отметил, обращаясь к слушателям, что "для принятия нестандартных решений требуются глубокие знания и умение творческого их использования на практике". "Многие из стоящих сегодня в строю имеют боевой опыт, поэтому время, предоставленное вам для учебы - это уникальная возможность не только пополнить знания, но и поделиться своим опытом", - добавил начальник академии.

Зарудницкий выразил уверенность, что знания, полученные слушателями за время обучения в академии, будут способствовать росту их профессионального мастерства, а также пожелал им терпения и настойчивости в освоении военной науки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 01:49
  • 2
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 00:03
  • 4277
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 23:21
  • 2
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 02.09 22:31
  • 0
Ответ на "Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО"
  • 02.09 15:28
  • 298
Космонавтика Илона Маска
  • 02.09 14:33
  • 31
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 02.09 11:06
  • 2
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 02.09 10:27
  • 1
Медведев заявил, что казна Киева пустеет
  • 02.09 10:25
  • 5
Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область
  • 02.09 10:21
  • 0
В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт
  • 02.09 09:38
  • 1
Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
  • 02.09 08:47
  • 1
Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО
  • 02.09 08:39
  • 1
Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»