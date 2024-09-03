Путин: РФ защищает свое будущее, чтобы на Украине не было враждебных баз

Президент РФ напомнил, что "начало специальной военной операции было связано с бесконечными провокациями, которые чинил противник"

КЫЗЫЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что во время специальной военной операции РФ защищает свое будущее и своих людей.

"Мы защищаем и тех людей, которые живут в Донбассе, и наше общее будущее - будущее России, потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию", - сказал глава государства во время открытого урока "Разговор о важном".

Путин напомнил, что "начало специальной военной операции было связано с бесконечными провокациями, которые чинил противник". "И после госпереворота на Украине, после которого начали подавлять все, что более или менее положительно относилось к нашей стране, начали создавать на территории Украины фактически базы, начали подавлять все, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью, начали создавать из Украины антироссийский анклав, "антироссию", просто перешли к реальному строительству там иностранных военных баз", - отметил президент.