Около 70% слушателей Военной академии Генштаба являются участниками СВО

Как сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба, свыше 150 человек награждены госнаградами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 70% слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации (ВАГШ) являются участниками специальной военной операции. Об этом заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин в ходе церемонии посвящения в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

"Более 82% слушателей, обучающихся сегодня в академии, являются ветеранами боевых действий, порядка 70% - участники специальной военной операции, свыше 150 человек награждены государственными наградами, трое удостоены высшего звания за заслуги перед государством и народом - Героя Российской Федерации", - сказал Трушин.

Также замначальника Генштаба ВС РФ высоко оценил уровень подготовки военных специалистов в главном военном вузе страны. "Академия Генерального штаба по праву считается ключевым звеном в системе высшего военного образования страны, обеспечивая качественную подготовку военных специалистов высшей квалификации", - отметил генерал-полковник Трушин.

По словам председателя Военно-научного комитета, за время существования ВАГШ подготовила свыше 25 тыс. выпускников, среди которых целая плеяда выдающихся военачальников, известных всему миру полководцев, военных деятелей и ученых. "Вот и в наше сложное время те, кто сегодня являются слушателями Академии Генерального штаба, должны вдвое, втрое усилить упорство в постижении законов военной науки", - резюмировал он.