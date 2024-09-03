Стал известен экипаж миссии Crew-9

В миссии Crew-9 на МКС оставят астронавта Хейга и космонавта Горбунова

В миссии Crew-9 на Международную космическую станцию (МКС) оставят астронавта Ника Хейга и космонавта Александра Горбунова. Об этом от НАСА стало известно SpaceNews.

Издание подчеркивает, что старт пилотируемого корабля Crew Dragon с сокращенным составом экипажа состоится не ранее 24 сентября. Изначально в рамках миссии Crew-9 на МКС планировалось отправить четыре человека, однако экипаж сократили, поскольку в феврале 2025-го на этом же корабле на Землю вернутся астронавты, доставленные на МКС на Starliner.

В августе НАСА заявило, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.