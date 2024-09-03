"Рособоронэкспорт" покажет вертолет Ка-52 и высокоточные ракеты на авиасалоне в Египте

Посетители у вертолета Ка-52 на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" примет участие в международном авиационно-космическом салоне Egypt International Airshow 2024, где покажет высокоточные ракеты, дроны и системы ПВО, сообщила компания.

"На авиасалоне мы покажем прошедшие проверку в реальных боевых условиях последние достижения российской оборонной промышленности в области авиации, ПВО и беспилотных систем", - сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

"Наше присутствие здесь послужит укреплению военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом, а также дальнейшему развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока, совокупная доля которых в портфеле заказов компании занимает более 50 процентов", - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе, на статической стоянке "Рособоронэкспорт" представит боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 с лёгкой многоцелевой управляемой ракетой "изделие 305Э".

"Участники и гости выставки смогут ознакомиться и с новой многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракетой Х-69, предлагаемой для включения в состав комплекса авиационного вооружения истребителя 5 поколения Су-57Э, также представленного на стенде "Рособоронэкспорта", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что также будут представлены беспилотники "Орлан-10Е", "Орлан-30", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2Э" и ПЗРК "Верба".

Будут продемонстрированы и боевые возможности ЗРПК "Панцирь-С1М" по прикрытию объектов от ударов широкого класса средств воздушного нападения. Для поражения малоразмерных БПЛА "Рособоронэкспорт" презентует новейшую зенитную управляемую ракету ближнего перехвата ТКБ-1055.