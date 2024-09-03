Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос"

ЦАМТО, 2 сентября. Все четыре фрегата проекта 11356, которые в ближайшие два года получат ВМС Индии, будут вооружены крылатыми ракетами "Брамос", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.
Как напоминает агентство, Россия и Индия в ноябре 2018 года подписали контракты на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предполагает, что два фрегата будут построены на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде, еще два будут строиться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.
"Все четыре фрегата будут вооружены ракетами "Брамос", – сказал собеседник агентства.
Передача первого корабля – "Тушил" – запланирована на сентябрь этого года. Ожидается, что второй корабль – "Тамала" – будет передан к февралю 2025 года. Еще два фрегата этой серии строятся на заводе Goa Shipyard Limited в индийском Гоа. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй – спустя полгода.
Фрегаты проекта 11356 имеют предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера.
BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 млрд. долл.