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ЦАМТО

Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос"

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Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07
Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07.2024.
Источник изображения: правительство Индии

ЦАМТО, 2 сентября. Все четыре фрегата проекта 11356, которые в ближайшие два года получат ВМС Индии, будут вооружены крылатыми ракетами "Брамос", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.

Как напоминает агентство, Россия и Индия в ноябре 2018 года подписали контракты на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предполагает, что два фрегата будут построены на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде, еще два будут строиться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.

"Все четыре фрегата будут вооружены ракетами "Брамос", – сказал собеседник агентства.

Передача первого корабля – "Тушил" – запланирована на сентябрь этого года. Ожидается, что второй корабль – "Тамала" – будет передан к февралю 2025 года. Еще два фрегата этой серии строятся на заводе Goa Shipyard Limited в индийском Гоа. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй – спустя полгода.

Фрегаты проекта 11356 имеют предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера.

BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 млрд. долл.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
GSL
Проекты
1135 Буревестник
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