Токио предложил Канберре фрегаты класса "Могами"

Правительство Японии направило заявку на участие в тендере на поставку боевых кораблей для ВМС Австралии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri, австралийскому командованию уже предоставлена документация на новейшие ракетные фрегаты класса "Могами". Они обладают, как утверждается, крайне незначительной радарной заметностью и мощными вооружениями, включая подводные и надводные дроны.

В случае успеха это будут первые боевые корабли, которые Токио поставит за рубеж после завершения Второй мировой войны. Ожидается, что этот вопрос обсудят на предстоящей встрече глав МИД и министров обороны двух стран по формуле "два плюс два". Токио, в частности, готов согласиться на совместное производство фрегатов класса "Могами" в Австралии с возможностью технических изменений.

Фрегат "Агано", Япония Japan Maritime Self-Defense Force

В тендере также примут участие Германия, Испания и Южная Корея. Австралия намерена закупить 11 боевых кораблей. До декабря предполагается выбрать двух финалистов конкурса, а окончательное решение примут в 2025 году.

На данный момент японский флот располагает шестью фрегатами класса "Могами". Изначально планировалось приобрести 22 таких корабля, однако теперь программу скорректировали и серия ограничится 12 единицами. А еще 12 фрегатов построят по новому проекту, разработка которого продолжается.

Полное водоизмещение фрегата класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Фрегат вооружен 127-мм артустановкой Mk.45 от BAE Systems, ракетной установкой вертикального пуска Mk.41, противокорабельными ракетами "Тип-17" с дальностью поражения до 400 км, дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами, 324-мм торпедами "Тип-12" и минами.

На борту может базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты для противоминной борьбы.