Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото.

ЦАМТО, 2 сентября. Во Владивостоке завершились VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2024".

Церемония закрытия соревнований, подведения итогов и награждения участников состоялась на базе Водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ).

В течение 8 дней 31 команда с общим числом участников более 120 человек соревновались в области последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами.

В этом году команды представляли Тихоокеанский, Северный и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию, подразделения Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардию и другие силовые структуры России. Также продемонстрировали свои аппараты команды разработчиков морских робототехнических комплексов, в числе которых: Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, МГУ им. Адмирала Г.И.Невельского, ТОВВМУ им. С.О.Макарова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, научно-производственное предприятие "Аквароботех" (г.Корсаков) и другие.

В категории Автономные необитаемые подводные аппараты 1 место заняли военнослужащие из войсковой части, расположенной в г.Темрюк Краснодарского края.

В категории Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) (тип "Б") 1 место заняла команда разработчиков Архангельского Арктического спасательного центра МЧС России. В категории ТНПА (тип "А") в бассейне – ТОВВМУ им. С.О.Макарова, а в акватории – 79-й Аварийно-спасательный отряд ТОФ.

В категории Безэкипажные катера 1 место у команды разработчиков ТОВВМУ им. С.О.Макарова с аппаратом под названием "Макаровец".

VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2024" проводились в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. Организатором соревнований является Минобороны России в лице Главного командования ВМФ и Тихоокеанского флота, а также Фонд перспективных исследований и Морской государственный университет им. адмирала Невельского, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.