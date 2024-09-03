Войти
ЦАМТО

Во Владивостоке завершились VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике

129
0
0
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 2 сентября. Во Владивостоке завершились VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2024".

Церемония закрытия соревнований, подведения итогов и награждения участников состоялась на базе Водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ).

В течение 8 дней 31 команда с общим числом участников более 120 человек соревновались в области последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами.

В этом году команды представляли Тихоокеанский, Северный и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию, подразделения Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардию и другие силовые структуры России. Также продемонстрировали свои аппараты команды разработчиков морских робототехнических комплексов, в числе которых: Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, МГУ им. Адмирала Г.И.Невельского, ТОВВМУ им. С.О.Макарова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, научно-производственное предприятие "Аквароботех" (г.Корсаков) и другие.

В категории Автономные необитаемые подводные аппараты 1 место заняли военнослужащие из войсковой части, расположенной в г.Темрюк Краснодарского края.

В категории Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) (тип "Б") 1 место заняла команда разработчиков Архангельского Арктического спасательного центра МЧС России. В категории ТНПА (тип "А") в бассейне – ТОВВМУ им. С.О.Макарова, а в акватории – 79-й Аварийно-спасательный отряд ТОФ.

В категории Безэкипажные катера 1 место у команды разработчиков ТОВВМУ им. С.О.Макарова с аппаратом под названием "Макаровец".

VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2024" проводились в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. Организатором соревнований является Минобороны России в лице Главного командования ВМФ и Тихоокеанского флота, а также Фонд перспективных исследований и Морской государственный университет им. адмирала Невельского, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
ФПИ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Арктика
БФ
КФ
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 01:49
  • 2
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 00:03
  • 4277
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 23:21
  • 2
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 02.09 22:31
  • 0
Ответ на "Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО"
  • 02.09 15:28
  • 298
Космонавтика Илона Маска
  • 02.09 14:33
  • 31
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 02.09 11:06
  • 2
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 02.09 10:27
  • 1
Медведев заявил, что казна Киева пустеет
  • 02.09 10:25
  • 5
Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область
  • 02.09 10:21
  • 0
В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт
  • 02.09 09:38
  • 1
Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
  • 02.09 08:47
  • 1
Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО
  • 02.09 08:39
  • 1
Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»