Войти
ЦАМТО

Хорватия передала Украине очередной роботизированный комплекс разминирования DOK-ING MV-4

125
0
0
Комплекс разминирования MV-4
Многофункциональный телеуправляемый мобильный комплекс разминирования MV-4 хорватской компании DOK ING.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 2 сентября. Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге объявил о передаче Киеву роботизированной системы DOK-ING MV-4 хорватского производства, передает "РИА Новости".

И.Анушич заявил, что Загреб работает с Киевом в вопросе разминирования на двустороннем и международном уровнях.

По его словам, Украина всегда будет иметь союзника в лице Хорватии. "На международном уровне мы – часть коалиции по разминированию на Украине по инициативе Литвы, у нас есть все основания верить, что эта коалиция даст заметные результаты. Также хочу поделиться результатами донаторской конференции 2023 года в Загребе. Все страны показали желание участвовать в разминировании Украины, и собранная сумма почти достигла миллиарда евро", – сказал И.Анушич.

После это он с представителями компании-производителя вручил символические ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву. В ходе передачи компания DOK-ING указала в информационном ролике, что с начала СВО уже передала Украине 42 роботизированных системы разминирования для ВСУ. Хорватская компания также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.

Как напоминает агентство, И.Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в 2024 году выделяет Киеву военной помощи на 66,6 млн. евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Украина
Хорватия
Персоны
Боев Сергей
Проекты
NATO
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 01:49
  • 2
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 00:03
  • 4277
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 23:21
  • 2
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 02.09 22:31
  • 0
Ответ на "Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО"
  • 02.09 15:28
  • 298
Космонавтика Илона Маска
  • 02.09 14:33
  • 31
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 02.09 11:06
  • 2
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 02.09 10:27
  • 1
Медведев заявил, что казна Киева пустеет
  • 02.09 10:25
  • 5
Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область
  • 02.09 10:21
  • 0
В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт
  • 02.09 09:38
  • 1
Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
  • 02.09 08:47
  • 1
Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО
  • 02.09 08:39
  • 1
Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»