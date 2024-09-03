Хорватия передала Украине очередной роботизированный комплекс разминирования DOK-ING MV-4

ЦАМТО, 2 сентября. Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге объявил о передаче Киеву роботизированной системы DOK-ING MV-4 хорватского производства, передает "РИА Новости".

И.Анушич заявил, что Загреб работает с Киевом в вопросе разминирования на двустороннем и международном уровнях.

По его словам, Украина всегда будет иметь союзника в лице Хорватии. "На международном уровне мы – часть коалиции по разминированию на Украине по инициативе Литвы, у нас есть все основания верить, что эта коалиция даст заметные результаты. Также хочу поделиться результатами донаторской конференции 2023 года в Загребе. Все страны показали желание участвовать в разминировании Украины, и собранная сумма почти достигла миллиарда евро", – сказал И.Анушич.

После это он с представителями компании-производителя вручил символические ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву. В ходе передачи компания DOK-ING указала в информационном ролике, что с начала СВО уже передала Украине 42 роботизированных системы разминирования для ВСУ. Хорватская компания также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.

Как напоминает агентство, И.Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в 2024 году выделяет Киеву военной помощи на 66,6 млн. евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.