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ТАСС

В Венгрии заявили, что продолжат отстаивать мирное решение конфликта на Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Министр иностранных дел республики Петер Сийярто отметил, что в Европе происходит военная истерия, большинство политиков "за войну, а не за мир"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Венгрия намерена придерживаться своей позиции по мирному разрешению конфликта на Украине, несмотря на давление и шантаж со стороны европейских политиков. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Когда я представляю позицию за мир, меня стигматизируют, говорят, что я занимаю пророссийскую позицию, пропутинскую, что я чуть ли не шпион России, что я пропагандист Кремля. Интеллектуальный уровень дебатов [по разрешению украинского конфликта] не слишком высок, потому что в ответ на наши аргументы никогда не следует контраргументов с другой стороны, а только стигматизация. Это не помогает решению проблемы. Тем не менее мы собираемся продолжать отстаивать эту позицию. Нам придется сталкиваться с очень сильным давлением, иногда даже с шантажом. От нас требуют изменить нашу позицию, но мы не готовы это сделать еще и потому, что такова воля венгерского народа", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Сийярто отметил, что в Европе происходит военная истерия, большинство политиков "за войну, а не за мир".

"Мы и Словакия находимся в абсолютном меньшинстве в том, что касается перспектив на будущее, потому что вопрос не в том, что мы думаем о войне, а в том, что мы думаем о том, как можно было бы достичь мира наиболее коротким и быстрым путем. В этом вся разница. Мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше [конфликт] будет продолжаться. И мы не видим никакого решения на поле боя только за столом переговоров", - отметил глава МИД Венгрии. 

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Страны
Венгрия
Россия
Словакия
Украина
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