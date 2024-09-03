Космонавт-рекордсмен готовится вернуться на Землю. Что надо знать об Олеге Кононенко

Мировой рекорд

Олег Кононенко c 15 сентября 2023 года совершает свой пятый полет в космос. Командир экспедиции МКС-70/71 стартовал на корабле "Союз МС-24" вместе с Николаем Чубом и американкой Лорал О’Харой. 4 февраля (11:30 мск) Кононенко стал новым обладателем мирового рекорда по суммарному пребыванию на орбите. Прежний рекорд с 2015 года удерживал другой российский космонавт — Геннадий Падалка, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в cумме 878 суток 11 часoв 29 минут 48 секунд.

В настоящее время рекорды по наибольшей продолжительности в космосе преимущественно принадлежат советским и российским космонавтам. В топ-10 рекордсменов помимо них входит только американский астронавт Пегги Уитсон — первая женщина — командир МКС. Ее суммарное время пребывания в космосе составляет 675 суток 3 часа 48 минут.

1000 суток на орбите

Пятая в карьере космическая миссия вывела Олега Кононенко на небывалый уровень. Россиянин стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме 1000 суток. Как отмечает сам Кононенко, это достижение внесет определенный вклад в развитие космической медицины и расширит представление о возможностях человека. Также космонавт убежден, что данный рубеж позволит приобрести ценный опыт, необходимый для решения частных задач функционирования систем перспективных пилотируемых космических станций. По завершении годовой экспедиции на МКС 23 сентября 2024 года суммарный налет космонавта может составить 1111 суток, если время посадки 23 сентября сохранится — 14:58:16.

Самый длительный полет

Нынешняя экспедиция Олега Кононенко, длительность которой составляет 375 суток, уникальна еще и тем, что является самой продолжительной в рамках программы Международной космической станции. Предыдущий рекорд принадлежал российским космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину, а также астронавту NASA Франциско Рубио, которые вместо полугодовой экспедиции вынужденно провели на МКС 371 день из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22".

Печать органов в космосе

В марте этого года космонавт впервые в мире провел на борту МКС эксперимент "Магнитная биофабрикация" по модификации тканеинженерной конструкции из плоской в трубчатую форму для получения аналогов трубчатых органов с применением технологии 4D-биопечати. Эксперимент проводился при помощи специального магнитного биопринтера "Орган.Авт", а также металл-полимерных пластин, поверхность которых содержала клеточный монослой.

В ходе эксперимента данные пластины под воздействием магнитного поля и температуры образовали трубчатые конструкции. Итоги исследования, которое еще на шаг приблизит человечество к созданию искусственных тканей в условиях космической лаборатории, будут проанализированы учеными на Земле.

Уникальный эксперимент

В декабре 2023 года Олег Кононенко выполнил на борту МКС научный эксперимент по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела. Эксперимент проводился в течение 15 суток, отличался повышенной сложностью и требовал от космонавта полной самоотдачи. Крошечные перепелиные яйца необходимо было изучать на наличие дефектов в скорлупе, размещать в специальных секциях инкубатора, а в положенное время переворачивать яйца на 180 градусов, как это делают птицы в естественной среде. Каждый сеанс эксперимента был многочасовым, а все действия Кононенко осуществлял в защитных перчатках, что дополнительно осложняло работу.

Биоматериал, зафиксированный в рамках эксперимента, будет подвергнут тщательному анализу на Земле. Его итоги позволят ученым прийти к заключению о том, что важнее для успешного развития эмбрионов в космосе — искусственная гравитация или защита от радиации.

ВКД и научные эксперименты

За свою карьеру Олег Кононенко совершил семь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 44 часа 30 минут. В ходе текущей космической экспедиции россиянин дважды совершал внекорабельную деятельность (ВКД). Так, спецкор ТАСС со своим коллегой космонавтом Николаем Чубом вышли в открытый космос в ночь на 26 октября 2023 года и проработали за бортом станции свыше семи часов. Вторую внекорабельную деятельность космонавты выполнили 25 апреля: тогда Кононенко и Чуб опередили график работ на два часа, проведя снаружи МКС всего 4 часа 36 минут.

Во время пятой миссии космонавт выполнил суммарно 457 научных сеансов по 39 научным экспериментам. В их числе эксперименты "Матрешка-Р", "Плазменный кристалл", "Перепел", "Магнитная биофабрикация" и другие.

Ручная стыковка

Один из значимых эпизодов произошел во время прибытия на МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-25" 3 декабря. Космонавт взял на себя контроль над кораблем с помощью телеоператорного режима управления (ТОРУ) и благополучно пристыковал "Прогресс" к модулю "Поиск".

В космос с книгой

В числе своих излюбленных русских писателей космонавт называет Антона Чехова и Александра Пушкина. В пятую экспедицию Олег Кононенко взял с собой книгу с пушкинской повестью "Капитанская дочка". Космонавт напомнил, что в 2024 году отмечается значимое культурное событие — 225-летие со дня рождения великого писателя и поэта. По признанию космонавта, в юности он очень любил читать и перечитывать это произведение, занимающее особое место в русской литературе.

Великие кумиры

Одни из главных кумиров Олега Кононенко — первый космонавт Земли Юрий Гагарин и знаменитый конструктор Сергей Королев. Именно они сформировали у юного Кононенко желание посвятить жизнь космонавтике. "Будучи мальчишкой, я мечтал о том, чтобы спроектировать новый космический корабль, как Королев, и самостоятельно испытать его, полетев в космос, как Гагарин", — рассказывает космонавт.

В начале карьеры Кононенко успел несколько лет поработать инженером-конструктором автоматических космических аппаратов, после чего окончательно и бесповоротно определился с делом всей своей жизни.

Репортажи из космоса

Олег Кононенко — четвертый специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции. Корпункт агентства был открыт на орбите в ноябре 2021 года. "ТАСС на МКС" — это уникальный просветительский проект, который реализуется совместно с госкорпорацией "Роскосмос". Он направлен на популяризацию деятельности России в космосе.

В течение годовой экспедиции Кононенко передал с орбиты свыше 200 текстовых, фото- и видеоматериалов и стал самым результативным космическим спецкором ТАСС. Многим известно о серьезном увлечении космонавта фотографией. В ходе каждой экспедиции Кононенко старается запечатлеть величие и красоту Земли из космоса. Космонавт поделился с читателями агентства целой серией великолепных снимков, в числе которых были российские и зарубежные города, аэропорты, электростанции, горы, вулканы и многое другое. Вместе с Олегом Кононенко читатели наблюдали за последствиями паводка в Оренбургской области, любовались завораживающей Луной и восхищались мощью рек России.

До Кононенко в орбитальном корпункте главного информационного агентства страны работали Александр Мисуркин, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин.

Любовь к шоколаду

Ничто человеческое не чуждо космонавту. У Олега Кононенко есть маленькая слабость — он очень любит сладкое. Специально для него каждый грузовой корабль "Прогресс" доставляет на орбиту шоколадные конфеты.

Екатерина Адамова