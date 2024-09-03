Класс "Акула": как Россия построила крупнейшую подлодку в истории (The National Interest, США)

TNI: АПЛ класса "Акула" стали самыми большими подлодками в истории

АПЛ "Дмитрий Донской" стала последним подводным гигантом класса "Акула", пишет TNI. Ни до этой подводной лодки, ни после нее в мире не было ничего подобного.

Питер Сучу (Peter Suciu)

– АПЛ "Дмитрий Донской" (ТК-208), крупнейшая в мире и последний представитель класса "Акула", была выведена из эксплуатации в феврале 2023 года после почти 40 лет службы в рядах ВМФ России.

– Заложенная в 1976 году и введенная в эксплуатацию в 1984 году, эта подлодка была грозной силой в годы холодной войны и могла нести 20 БРПЛ РСМ-52 с разделяющейся головной частью.

– Вопреки прежним планам оставить подлодку в эксплуатации до 2026 года, она была выведена из эксплуатации и ждет утилизации.

– Это знаменует собой конец эпохи – лодки класса "Акула" были крупнейшими за всю историю подводного флота.

Прощай, эпоха: подлодка "Дмитрий Донской" выведена из эксплуатации

Крупнейшая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" (ТК-208) была выведена из эксплуатации еще в феврале прошлого года.

Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула" (Typhoon по классификации НАТО) был заложен в июне 1976 года и введен в эксплуатацию в 1984 году. После почти 40 лет службы он был отправлен на утилизацию.

"Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава ВМФ России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта", – заявил тогда глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

ТК-208 стала головным кораблем класса "Акула" третьего поколения и после 12-летнего ремонта и переоборудования, начавшегося в 1990 году, вновь вошла в строй в 2002 году под названием "Дмитрий Донской" – в честь великого князя (1359–1389 гг.) и предполагаемого основателя Москвы (так в оригинале, автору невдомек, что Москву основал Юрий Долгорукий двумя веками раньше – прим. ИноСМИ).

Ранее Москва заявляла, что подлодка прослужит минимум до 2026 года, но затем сменила курс.

Класс "Акула": лодки проекта 941

Судостроительный завод "Севмаш" построил шесть подводных лодок проекта 941, а всего их было запланировано семь. Все они несли службу в составе Северного флота. "Дмитрий Донской" был старейшим из крейсеров, но все равно оказался последним представителем своего класса.

TK-202, TK-12 (позже переименованная в "Симбирск") и T-13 были выведены из эксплуатации с 1996 по 2009 год и утилизированы при финансовой поддержке США. Две оставшиеся лодки – TK-17 ("Архангельск") и TK-20 ("Северсталь") – списали примерно в 2013 году.

Седьмая лодка, TK-210, была заложена, но утилизирована до завершения строительства.

"Акула": большая и мощная

С водоизмещением 48 000 тонн, длиной 175 метров, шириной 23 метра и осадкой 12 метров лодки класса "Акула" стали крупнейшими за всю историю подводного флота.

Конструктивная особенность лодки – наличие внутри легкого корпуса пяти обитаемых прочных корпусов высокого давления. При этом два из них являются основными и расположены параллельно друг другу по принципу катамарана. Вследствие этого "Акула" была шире других лодок.

Каждая лодка насчитывала 19 водонепроницаемых отсеков, включая усиленный модуль, где размещался центральный пост, а также отсек электронного оборудования. При этом ракетные шахты были вынесены впереди рубки. Сообщалось даже, что на борту имелась сауна, а также небольшой бассейн для экипажа. Огромные размеры обеспечивали комфорт 160 морякам во время затяжных "автономок", порой длившихся более четырех месяцев – нередко без всплытия на поверхность.

Проект 941 разрабатывался для противодействия подводным лодкам класса "Огайо" ВМС США, которые могли нести до 192 ядерных боеголовок по 100 килотонн. В отличие от них советские "Акулы" несли основной груз из 20 баллистических ракет подводного базирования РСМ-52, каждая из которых насчитывала до десяти разделяющихся боеголовок индивидуального наведения.

Главная силовая установка была спроектирована по блочному принципу и включала в себя два водо-водяных ядерных реактора ОК-650, две паротурбинные установки мощностью по 50 000 лошадиных сил и четыре автономные энергетические установки мощностью 3200 кВт, что обеспечивало лодке возможность развивать скорость до 22,2 узлов на поверхности и до 27 узлов под водой.

Лодки класса "Акула" могли работать на глубине до 400 метров. Они получили развитое крестообразное кормовое оперение с горизонтальными рулями, размещенными непосредственно за винтами. Передние горизонтальные рули выполнены убирающимися.

Отправка Дмитрия Донского в утиль ставит точку в истории крупнейших подводных лодок за всю историю мореплавания. Покойся с миром, "Акула"!

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике опубликовал более 3 200 статей для четырех десятков журналов, газет и сайтов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs