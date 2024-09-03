ВМС Индии приняли на вооружение вторую ПЛАРБ класса "Арихант"

ЦАМТО, 2 сентября. В Вишакхапатнаме 29 августа в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха состоялась церемония принятия на вооружение ВМС страны второй ПЛАРБ класса "Арихант", "Аригхаат".

Как заявил министр обороны, поставка атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) "Аригхаат" усилит ядерную триаду Индии, возможности сдерживания потенциальных противников и будет способствовать установлению стратегического баланса и мира в регионе.

Как заявлено, при строительстве "Аригхаат" использовались передовые технологии, специальные материалы. ПЛАРБ отличается большей долей систем и оборудования, спроектированных, изготовленных и установленных индийскими специалистами. Реализованные технологические достижения делают подлодку существенно лучше, чем ранее поставленная "Арихант".

Как сообщал ЦАМТО, разработка ПЛАРБ для ВМС Индии является результатом инициированного в конце 1970-х годов проекта ATV (Advanced Technology Vessel).

"Аригхаат" – одна из трех ПЛАРБ, спущенных Индией на воду на текущий момент. Спуск на воду головной подлодки серии, "Арихант", состоялся в июле 2009 года. Она была принята на вооружение ВМС Индии в августе 2016 года.

Вторая подлодка серии, "Аригхаат", была заложена в 2011 году. Спуск на воду ПЛАРБ состоялся в Вишакхапатнаме в ноябре 2017 года, а третьей, пока не получившей названия, – в ноябре 2021 года.

ПЛАРБ "Аригхаат", построенная в Центре судостроения ВМС Индии (SBC) в Вишакхапатнаме, оснащена легководным ядерным реактором мощностью 82,5 МВт, разработанным при содействии России. Длина подлодки – 111,6 м, ширина – 11 м, осадка – 9,5 м, водоизмещение – 6000 т. ПЛАРБ может развивать максимальную скорость 24 узла в подводном положении и 10 узлов в надводном. "Аригхаат" имеет двойной корпус, построена из российской стали, эквивалентной американской марке HY-80. Подводная лодка разделена на семь отсеков.

Подлодка вооружена 12 баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ) К-15 "Сагарика", разработанными Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Оснащенная боевой частью массой около 1000 кг, "Сагарика" представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, дальность полета которой превышает 740 км.