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ЦАМТО

Антон Алиханов: самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей

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Ту-160М
Ту-160М.
Источник изображения: lenta.ru

ЦАМТО, 2 сентября. Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области.

"Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут установлены на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы", – сказал А.Алиханов.

Он отметил, что сейчас порядка 35% цехов на территории предприятия "ОДК-Кузнецов" – новые или глубоко модернизированные. При этом А.Алиханов обратил внимание на необходимость новых разработок и максимальную загрузку мощностей предприятий.

"Потому что пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не используем. Но это вопрос нашего взаимодействия с Роскосмосом, с коллегами нашими из Министерства обороны. Ведем эту работу с ними совместно", – отметил А.Алиханов.

Министр промышленности добавил, что в ходе его рабочей поездки обсуждался также вопрос об увеличении производительности труда.

"На каких-то предприятиях сформирована система стимулов (для повышения производительности труда – ред.), но каких-то наработок еще недостаточно. Это требует, в том числе, нормативно-правового изменения, сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому вице-премьеру России Денису Мантурову, будем надеяться, что наши предложения будут поддержаны", – добавил А.Алиханов.

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Роскосмос
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Мантуров Денис
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