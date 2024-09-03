Ростех передал ВКС России партию Су-34

Эти истребители применяют авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам РФ очередную партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Переданные в войска Су-34 отличаются высокими летными характеристиками и широкими возможностями по уничтожению объектов противника. Сегодня эти самолеты очень востребованы в войсках. Именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО. Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", - привели в Ростехе слова первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова.

В пресс-службе добавили, что самолеты изготовлены в рамках производственной программы 2024 года и прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, Новосибирский авиазавод лидирует по объемам выпуска самолетов. "Мы постоянно совершенствуем производственные процессы на наших заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства. Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре корпорации - один из лидеров по темпам выпуска самолетов", - привели его слова в пресс-службе госкорпорации.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе в зоне специальной военной операции.