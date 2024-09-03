Трамп заявил, что передача Украине оружия сделала США уязвимыми

Сейчас у Соединенных Штатов "боеприпасов нет", сказал кандидат в президенты от республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Передача Соединенными Штатами вооружений странам по всему миру, в частности Украине, делает США уязвимыми. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

"Мы отдаем их [боеприпасы] всему миру, в частности Украине, передаем им оборудование на много миллионов долларов, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Я восполнил наши запасы, мне говорили, что у нас их с избытком, у нас были ракеты. Сейчас у нас боеприпасов нет. Представьте себя на месте председателя [КНР] Си Цзиньпина, которому говорят, что у Америки нет боеприпасов. Мы настолько уязвимы".

С момента начала Россией специальной военной операции западные государства многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.