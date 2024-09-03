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ТАСС

"Ремдизель" начал разработку шасси для легкого бронеавтомобиля на экспорт

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Логотип Ремдизель
Логотип АО "Ремдизель".
Источник изображения: http://tmregister.ru/

Гендиректор компании Александр Захаров пояснил, что это необходимо, так как везти российские компоненты за рубеж бессмысленно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Ремдизель" начало разработку легкого шасси под бронемашину для иностранных заказчиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Захаров.

"Понятно, что мы и так загружены гособоронзаказом, но сейчас разрабатываем документацию для такого шасси, которое будет собираться за рубежом из зарубежных компонентов. Потому что нет смысла везти российские компоненты за рубеж. Смотрим, что есть на рынке из зарубежных агрегатов, и на основании этих агрегатов объектируем новое шасси для сборки за рубежом", - сообщил он.

Ранее Захаров делился с ТАСС планами по разработке более легкого по сравнению с бронеавтомобилями семейств "Тайфун", "Ахмат" и "Титан" шасси. По его словам, общение с иностранными заказчиками показало, что им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона. 

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