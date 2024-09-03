В группировке "Запад" развернули программу подготовки операторов FPV-дронов

Сперва военнослужащие изучают теоретическую часть, после чего приступают к полетам на специальных виртуальных симуляторах, а затем - на специально оборудованной трассе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Программа подготовки операторов FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии развернута в тыловом районе группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"В тыловом районе СВО группировка войск "Запад" развернула программу всесторонней подготовки операторов боевых беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие по контракту 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проходят обучение по управлению БПЛА для сброса боеприпасов на точность, FPV-дронами, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

На одном из полигонов занятия проходят под руководством опытных инструкторов. Корректировки для обучаемых вносятся с учетом опыта ведения боевых действий.

Военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть дронов различных видов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники.

После теоретической части обучаемые приступают к полетам на специальных виртуальных симуляторах, где учатся преодолевать искусственные и естественные препятствия, объекты городской застройки. Перед выполнением учебных задач операторы тренируются управлять микродронами на специально оборудованной полосе препятствий.

Также на базе подготовки есть мастерская, в которой бойцы чинят и дорабатывают свои дроны, переделывают трофейные дроны противника. С момента попадания беспилотника к мастерам до возвращения на передовую требуется несколько часов.