Перелетели границы: что было целью украинской атаки на города России

И почему на Западе предпочитают молчать о терактах, совершаемых ВСУ

В выходные киевский режим попытался провести одну из самых масштабных террористических атак на российские города. В День знаний, 1 сентября, более 150 беспилотников атаковали 15 регионов РФ. На фоне провалов на донецком фронте ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам, пытаясь отыграться за свои неудачи на мирных жителях. Украинские формирования продолжают наносить удары по Белгороду — в субботу обстрел города натовскими вооружениями унес жизни пятерых человек, более 40 жителей пострадали. При этом западные кураторы киевских боевиков либо предпочитают не замечать действия своих протеже, либо и вовсе оправдывают эти теракты. Тем временем в Москве заявили, что атаки на российское приграничье безнаказанными не останутся — по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ответ «уже происходит».

158 беспилотников на 15 регионов

В День знаний, 1 сентября, сразу 15 регионов России подверглись атакам украинских дронов. Силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, больше всего атак пришлось на Курскую (46), Брянскую (34), Воронежскую (28) и Белгородскую области (14). Под ударами также оказались Калужская, Рязанская, Липецкая, Тульская, Тамбовская, Смоленская, Орловская, Тверская и Ивановская области.

Москву и Подмосковье пытались атаковать 10 летательных аппаратов. В том числе удары пришлись в районе Московского НПЗ. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение предприятия, произошло возгорание, которое было вскоре ликвидировано. Три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье.

Машины экстренных служб у нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Капотня, где произошло возгорание Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Временные ограничения вводились ночью и утром на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Как сообщили в Росавиации, на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, на вылет было задержано 74 рейса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 1 сентября, что ответ на атаки российского приграничья уже идет. «Ответ уже, собственно, происходит. <…> Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений в том, что они будут продолжены», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что ответ российских военных на атаки на приграничье не будет носить разового характера.

Военнослужащие артиллерийского расчета САУ «Пион» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» стреляют по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Удары украинских формирований по российской территории наносятся на фоне продолжающихся неудач ВСУ в Донбассе. В воскресенье в Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Птичье и Выемка. «Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в ведомстве. Днем ранее в Минобороны сообщали об освобождении населенного пункта Кирово в ДНР.

Страны Запада вполне ожидаемо поддерживают украинские удары по российским приграничным территориям — они расценивают их как способ разрушения РФ или как способ давления, рассказал «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» на боевом дежурстве в Белгородской области Источник изображения: Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

— На Западе будут закрывать глаза на любые обстрелы и оправдывать Украину, — считает он. — Даже если бы Украина захватила Курскую АЭС, они сказали бы, что она — жертва «российской агрессии». В определенной степени расчет западных стран строится на том, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия, и в этом случае ее будут обвинять в непропорциональном применении силы. На это рассчитаны, например, удары по жилым кварталам мирного Белгорода, когда ракета «Вампир» попадает в гражданский автомобиль. На это же рассчитаны диверсии против мирных жителей Курской области.

Запад предпочитает медленно повышать градус дозволенного, чтобы эскалация была управляемой, прогнозируемая, добавил эксперт.

— В любом случае, Запад, используя Украину как прокси, не будет ее осуждать, но вместе с тем всегда может сказать, что это решение им не принадлежит, а было принято самим Киевом без консультаций. Это очень удобная позиция для них, — сказал Богдан Безпалько.

Белгород продолжают обстреливать

Ранее, в ночь на 31 августа, украинские формирования нанесли удар по Белгороду и Белгородскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате погибли пять человек и 46 пострадали. Снаряды повредили кровли и окна в жилых и муниципальных объектах, включая школу и детский сад, осколками посечено много автомобилей. От обстрела пострадал поселок Дубовое в 3 км к югу от Белгорода, там загорелись два дома, автомобиль и гараж.

Сгоревший автомобиль после обстрела со стороны ВСУ в Белгороде Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В воскресенье ВСУ вновь атаковали белгородский регион. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что областном центре в результате воздушной атаки повреждены 24 квартиры в четырех домах, 23 частных дома, надворная постройка, 14 автомобилей, два коммерческих объекта, торговый и производственный объекты. В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори – Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель.

Обстрел Белгорода нельзя назвать иначе, чем теракт, считает сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Следы пожара в квартире после обстрела со стороны ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Евгений Мартынов

— По-другому квалифицировать преступные действия киевского режима в отношении мирного населения не представляется возможным, — сказала она «Известиям». — Прицельно наносились удары по жилому сектору, по оживленной трассе. Вся страна скорбит о погибших согражданах. Молимся за скорейшее выздоровление всех, кто получил ранения. Сил и стойкости жителям Белгородчины и всех приграничных регионов России, которые подвергаются террористическим атакам украинских вооруженных формирований.

Для ВСУ в Белгородском регионе уже давно целью стали частные и многоквартирные дома, социальные объекты, в том числе детские сады и школы, коммерческие здания, сельхозпредприятия, легковые автомобили и общественный транспорт, рассказала «Известиям» депутат от Белгородской области Наталия Полуянова.

Последствия обстрела со стороны ВСУ во дворе жилого дома в Белгороде Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— У вражеских атак в большинстве случаев цель — мирные люди, — отметила она. — Буквально везде белгородцы находятся в опасности: дома, на работе, в больнице, магазине. Да, люди привыкли, как бы это ни было странно. Привыкли к звуку сирен, «скорых», сбитию беспилотников, работе нашей армии. Но такие дни, как этот, безусловно, выбивают из колеи.

Какие меры могут быть предприняты против атак на приграничье

Огонь по Белгородской области велся из РСЗО Vampire — реактивной системы залпового огня чешского производства. Дальность ее стрельбы достигает до 42 км. Били ВСУ кассетными боеприпасами. Такие снаряды Украине поставляла Польша, Румыния и Сербия через посредников.

Как рассказал «Известиям» житель Белгорода, военный эксперт Геннадий Алехин, пуски производились из Золочевского района Харьковской области, который примыкает к Белгородской. Так расстояние от Казачьей Лопани до города Белгорода составляет 38 км.

РСЗО Vampire подразделений ВСУ Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Стремительное развитие событий вокруг приграничных регионов России, в первую очередь Белгородского, Курского и Брянского, показало, что Киев явно не уходит в стратегическую оборону.

Сейчас вместо наземных наступлений основное внимание противника будет уделяться удержанию территории, предположил эксперт. Поэтому ВСУ ищут слабые места в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится возможность, полагает Геннадий Алехин. Попытка ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и ряда регионов Центрального федерального округа — тому подтверждение.

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитным ракетным комплексом «Тор-М2У» Источник изображения: Фото: РИА Новости

На этом фоне, по мнению Алехина, у России возникла необходимость восстанавливать авиацию ПВО, способную быстро наращивать боевые возможности на любом направлении и прикрывать с воздуха военные и экономические объекты от крылатых ракет и БПЛА. Сегодня ПВО должны стать полноценным родом войск, рассуждает эксперт.

Российские военные уже начали охоту за РСЗО противника, пусковыми местами, путями перемещения и сосредоточения, подвоза имущества и боеприпасов. Разведка выявила их, к примеру, на территории Харьковской области, откуда бьют в сторону Белгородского района и города Белгорода. Также известно, что со стороны Сумской области наносят удары в сторону Льгова, Курска и Рыльска, рассказал Геннадий Алехин.

Необходимо комплексно решать задачи не только по выдавливанию противника с территории Курской области — надо брать шире, с ведением наступательных маневренных действий на территории врага. В первую очередь это Сумская и Харьковская области, подвел итог военный эксперт.

Алена Нефедова

Екатерина Хамова

Роман Крецул

Геннадий Алехин