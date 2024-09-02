Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область

Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

Россия уже реагирует на нападение на Курскую область "решительными действиями" своей армии, заявил Кремль. Там подчеркнули, что ответ на вторжение многогранный и не исчерпывается одним ударом. Пресс-секретарь президента РФ упомянул и о провоенной риторике ЕС, где «заигрываются» и призывают разрешить ВСУ атаки вглубь российской территории, что будет иметь «глубокие последствия». При этом отношение Вашингтона к Москве Кремль считает «ничем не прикрытой вражеской позицией».

"Контрактационный экстаз" Европы

Россия уже отвечает своими действиями на вторжение в Курскую область, "ответ" не состоит из какой-то одноразовой акции, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Корреспондент напомнил о словах Владимира Путина о том, что противник "безусловно, получит достойный ответ" на нападение в приграничных регионах. "Когда мы сможем понять, какие выводы сделаны, какой ответ может быть?" - поинтересовался Зарубин.

"Ну, ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие. Он уже происходит, вы видите решительные действия наших вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены... [Любой ответ] не должен быть не таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы", - ответил Песков.

Во время беседы с Зарубиным Песков также упомянул недавние сделанные на Западе заявления, где некоторые одобряют нападение на Курскую область и призывают позволить украинцам бить из иностранного оружия вглубь России. Так, Нидерланды разрешили Украине разместить полученное от королевства оружие в Курской области и атаковать любые военные объекты. По мнению Пескова, в Евросоюзе все сильнее провоенная риторика с подачи США. Пресс-секретарь, в частности, отметил поведение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который требует отменить все ограничения на использование зарубежного вооружения ВСУ.

"Министр иностранных дел Европы, он уже себя ведет как министр обороны, причем ведет себя как "ястреб". Европейские страны, ведомые США, разошлись вот в этом контрактационном экстазе. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории. В ущерб собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это все будет для них иметь глубокие последствия", - сказал Песков.

В целом ЕС "заигрывается", считают в Кремле.

"Неприкрытая вражеская позиция" США

Что касается США, взаимоотношения России с ними "дошли до точки надрыва", сообщил Песков. Причина в том, что Вашингтон несколько десятилетий нарушал интересы Москвы.

"Была переполнена чаша терпения России... США последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию", - оценил представитель Кремля.

Текущий срок американского президента Джо Байдена стал кульминацией этих разногласий. По мнению Кремля, исторически российско-американские отношения сейчас в худшей точке и перспектив пока нет. В первую очередь, потому что США напрямую участвуют в конфликте на Украине.

"Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт. Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция", - отметил Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос, какой кандидат на предстоящих выборах президента США больше соответствует интересам Кремля. В принципе ни у кого из нет "волшебной палочки", чтобы в одночасье быстро прекратить украинский конфликт, сказал Песков.

"У нас нет кандидатов. Но, конечно, демократы более предсказуемы", - сообщил он.

Песков добавил, что при любой политической ситуации Путин не позволяет себе хамить в адрес лидеров других стран. В отличие от Байдена, неоднократно называвшего Путина "убийцей", "мясником" и "диктатором".

"Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то что хамства, невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова", - высказался представитель Кремля.

Он признался, что сам несколько раз пересмотрел первое выступление Байдена со словами про убийцу на английском языке, чтобы исключить ошибку.

"Я думал, что это, может быть, ошибка перевода. Английский ведь - это тоже очень гибкий язык и очень богатый на двойные значения слов и так далее, пытался и это понять. Даже были такие неловкие попытки из администрации Белого дома запустить вот эту версию, что, дескать, у этого слова могут быть и другие оттенки, и так далее. Но там все было четко сказано", - резюмировал Песков.

По его мнению, таким образом Байден пытался своеобразно соперничать с Путиным в личном плане, однако российский президент не стал присоединяться к обмену грубостями. Пресс-секретарь лидера РФ рассказал, что Путин и Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года: уже тогда было понятно, что американцы не собираются продолжать диалог.

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», - поделился Песков.

Как уже отвечала РФ

Ранее в Кремле уже подчеркивали, что "речь не идет об отдельном решении", если говорить об ответе на происходящее в приграничье. Вторжение в Курскую область началось 6 августа, а в конце месяца, 26 числа Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике, который Киев назвал одним из самых крупных за время конфликта.

"Более сотни ракет разных типов и около сотни [дронов]», - описывал украинский лидер Владимир Зеленский.

Минобороны РФ со своей стороны сообщало, что ударили по «критически важным» объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Под обстрел попало большинство украинских регионов: от Харькова до Киева, Одессы и Львова. По всей стране вернулись экстренные отключения света, от которых Украина только-только начала отказываться. Почти во всех областных центрах, а также в столице были перебои с электричеством и водой.

"Сильно ухудшилась ситуация с электроэнергией...

В этот раз россияне били в основном по системе передачи электроэнергии. Поэтому снабжение некоторых регионов идет очень сложно, даже несмотря на то, что электричество есть... РФ с начала войны предпринимала уже несколько попыток разбить нашу энергосистему на отдельные "острова". В этот раз ей почти удалось это", - писало украинское издание "Страна".

Опрошенные изданием эксперты признавались, что с каждым разом украинская система энергетики слабеет, хотя специалисты стараются оперативно все чинить. В долгосрочной перспективе это может привести к эффекту домино, когда один удар вызывает цепочку сбоев.

"Такие риски усилятся ближе к зиме, особенно если РФ продолжит атаковать украинскую энергосистему", - резюмировала газета. Одновременно издание отмечало, что многие сочли тот обстрел ответом на курские события.

При этом, по оценке ЦРУ, Россия еще не перешла в контрнаступление в самой Курской области. США считают, что оно будет неизбежно. ВСУ тем временем начали окапываться на захваченной территории, строить укрепления.

Цели Киева в Курском регионе на этом фоне остаются неясны даже для его партнеров.

"Намерены ли они продолжать удерживать территорию? Насколько масштабно они собираются наступать? Вот некоторые из вопросов, которые мы задаем», - говорила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

МИД России тоже затрудняется сказать, в чем цель нападения на российское приграничье. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал наивной надежду, что Киев сможет как-то использовать захваченное на переговорах:

"Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных наберет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров о своей территории не ведем".

Анна Громова