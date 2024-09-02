Как Россия построила защиту от украинских БпЛА.

Эксперт Афанасьев: Россия научилась прогнозировать маршруты полетов вражеских беспилотников

Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее, она была успешно отбита, уничтожено или перехвачено 158 украинских БпЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России – и как эту систему защиты можно еще улучшить?

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

Один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. "Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию", – отметил он.

158 БпЛА – это весьма значительное количество единовременно примененной ВСУ группировки беспилотников для атаки на российскую территорию. Обычно Минобороны сообщает об уничтожении за ночь всего нескольких аппаратов, изредка – десятков. Массированная атака является распространенной и, как правило, эффективной тактикой применения ударных беспилотников. Однако на этот раз почти все вражеские аппараты были выведены из строя.

"Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары", – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

"К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника", – добавил он.

Однако это не единственная причина успешного отражения воздушного налета ВСУ. "Россия отбила беспрецедентную атаку украинских БПЛА благодаря существенно улучшившемуся сопровождению воздушных целей, причем – даже в темноте.

Тут сыграла роль не только техническая составляющая, но и кадровая", – пояснил Дмитрий Афанасьев, руководитель калужского отделения фонда "Защитники Отечества", в прошлом – преподаватель в Республиканском центре беспилотных систем им. Героя России Владимира Жоги.

"Соответственно, если мы научились лучше их сопровождать, то мы можем с большей вероятностью и прогнозировать, куда полетит БПЛА, строить маршрут. Это нелегко, поскольку дроны маневрируют, и могут нарезать круги, лететь в одну точку, потом возвращаться. В итоге, наша ПВО получила больше возможностей сбивать вражеские беспилотники над безопасными районами", – детализировал аналитик.

"Кроме того, оперативнее стали действовать и наземные, аварийные службы. Я считаю, они отработали на "отлично" в ликвидации последствий атак. Я раньше не видел такого слаживания", – признался собеседник.

Уже выдвигаются предположения о том, какими методами систему противодействия атакам украинских БпЛА можно улучшить. В частности, России стоит усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Верба", выразил мнение Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН.

Он также указал в своем Telegram-канале "Коты и кошка Крамника", что система обороны Москвы работает с минимальными огрехами. По словам Крамника, Москва обеспечила постройку башен для огневых установок, а затем организовала мини-городки для ПВО и регулярное питание военных из общепита с прочей бытовой поддержкой.

По мнению экспертов, расслабляться в любом случае не стоит, хотя бы потому, что вряд ли данная атака будет последней. "Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов", – говорит Вадим Козюлин.

"Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации", – заметил он.

"Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо", – подчеркнул собеседник.

"К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты", – пояснил Козюлин.

"Наша ПВО отработала хорошо, большинство БПЛА было уничтожено, а сбивать 100% беспилотников нереально. И то, что мы иногда демонстрируем в Крыму стопроцентное сбивание БПЛА – это даже исключение из правил. К тому же, атака минувшей ночью была одной из самых массовых, если не самой", – напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"За счет чего мы успешно отразили такую атаку? У нас уплотняется система радиолокационных станций, средств обнаружения беспилотников, в том числе в момент пересечения наших границ. Также наращивается на наиболее важных направлениях количество установок ПВО", – детализировал аналитик.

В то же время эксперт полагает, что стоит подумать и о дополнительных мерах защиты, особенно важных инфраструктурных объектов. "Думаю, нужно вносить изменения в закон, чтобы представитель Минобороны или спецслужбы мог прийти на частное предприятие, каковым является любая нефтебаза, и сказать: "Ребята, поставьте здесь защитные экраны, решетки, сооружения, навесы и так далее", – пояснил спикер.

"Возможно, стоит подумать о создании чего-то наподобие ставки Верховного главнокомандования или Государственного комитета обороны, как это было во время Великой Отечественной войны. Он смог бы локально и частично приостанавливать действие рыночной экономики в отдельных сферах или на отдельных территориях и предприятиях. Он получил бы право обязывать бизнес сооружать защитные конструкции от дронов, вкладываться в другие оборонительные проекты", – резюмировал Онуфриенко.

Олег Исайченко