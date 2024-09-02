Вертолеты и самолеты У-УАЗа

Фото: Улан-Удэнский авиационный завод Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), отмечающий 1 сентября 85-летие, − уникальное предприятие с компетенциями по производству и самолетов, и вертолетов. Сегодня техника завода, входящего в структуру Ростеха, поставляется как российским, так и зарубежным заказчикам более чем в 40 странах. Основным направлением деятельности У-УАЗа является производство и модернизация вертолетов серии Ми-8/17.

Первую очередь завода, построенного в сибирской тайге на месте бурятского улуса, ввели в эксплуатацию в 1939 году. Новое предприятие начало с ремонта истребителей И-16 и производства крыла и центроплана бомбардировщиков СБ. С началом Великой Отечественной войны улан-удэнцы переключились на производство деталей для бомбардировщика Пе-2, который был крайне востребован на фронте. За первый военный год заводчане отправили на Иркутский авиазавод, где собирались легендарные «пешки», 699 комплектов фюзеляжей и хвостовых оперений.

С 1942 года предприятие начало полноценное производство самолетов. В военное время это были модели конструкторского бюро Лавочкина: истребители Ла-5 и Ла-7. Несмотря на сложные условия и удаленность завода, удалось организовать эффективное производство. Эти машины стали основой фронтовых ВВС в годы Великой Отечественной.

Ла-9

После войны завод перешел на выпуск истребителей Ла-9 и учебно-тренировочных Ла-9УТИ. Однако вскоре на смену поршневым истребителям пришли реактивные самолеты, и, чтобы научиться работать с ними, завод начал производство учебно-тренировочных самолетов МиГ-15УТИ, выпускавшихся все 1950-е годы.

В 1956 году предприятие расширило профиль, начав производство вертолетов. Завод первым в стране освоил выпуск машин соосной схемы, разработанных фирмой Камова, таких как Ка-15 и Ка-18. Эти вертолеты помогали в сельском хозяйстве, работали на рыболовецком промысле. В 1965 году завод начал производство палубной модели Ка-25 с газотурбинными двигателями, которая использовалась в основном для борьбы с подводными лодками.

Ка-25К

Параллельно с вертолетами с 1961 года завод в секретном режиме производил высотные разведывательные самолеты Як-25РВ, предназначенные для перехвата аналогичных самолетов противника. Эти машины могли подниматься на высоту, недосягаемую для вражеских зенитных орудий, и были оснащены фотоаппаратом для перспективной и плановой съемок.

В 1963 году авиазавод приступил к освоению турбовинтового пассажирского самолета Ан-24Б. Этот лайнер стал символом местных авиалиний СССР и летает до сих пор. Для завода выпуск «Аннушки» стал важным шагом в освоении технологий гражданского авиастроения. В месяц в Улан-Удэ выпускали три машины, а весь цикл производства длился от 14 до 16 месяцев.

Знаковым событием для улан-удэнцев стало начало производства вертолетов Ми-8 в 1970 году. Эта многоцелевая машина стала одним из самых массовых вертолетов в мире: завод выпустил более 4000 «восьмерок» различных модификаций, и вертолет продолжает совершенствоваться до сих пор. В 1971 году, в том числе и за освоение производства Ми-8, завод получил орден Трудового Красного Знамени.

С 1977 по 1984 годы на заводе производился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27М с изменяемой стреловидностью крыла. Переход на новое производство потребовал значительных изменений на предприятии и освоения новых технологий. МиГ-27 поставлялись в другие страны, также У-УАЗ принял участие в подготовке лицензированного выпуска машин в Индии.

В 1980-е годы завод начал сотрудничать с ОКБ Сухого, которое запустило в производство штурмовики Су-25. Для подготовки к полетам на Су-25 в Улан-Удэ с 1986 года выпускался учебный двухместный Су-25УБ и палубный учебный Су-25УТГ, который и сегодня применяется для обучения взлету и посадке на авианосцах.

С 1991 года улан-удэнцы выпускают вертолет среднего/тяжелого класса Ми-8АМТ, который в экспортном варианте известен как Ми-171. Этот вертолет производится в различных модификациях, включая транспортные, пассажирские, пожарные и санитарные версии.

Также в истории завода были такие важные этапы, как производство крылатых ракет П5 для запуска с подводных лодок, принятых на вооружение в 1959 году, и изготовление деталей для многоразового космического корабля «Буран».

Ми-171А3. Фото: «Вертолеты России»

К 85-летию предприятие Ростеха подошло с богатыми традициями, большим опытом и не менее масштабными планами на будущее. В настоящее время начато производство нового поколения вертолетов − Ми-171А3, предназначенных для работы над морем и выполнения поисково-спасательных операций. Завод также реализует инфраструктурные проекты, включая ввод в эксплуатацию нового корпуса летно-испытательной станции и запуск тренажера для подготовки экипажей Ми-171А3.