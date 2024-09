Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat

29 августа 2024 года в Вишакхапатнаме состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил Индии второй атомной подводной лодки индийской постройки S 81 Arighaat. На церемонии присутствовал министр обороны Индии Раджанат Сингх. Лодка была построена на расположенном в Вишакхапатнаме государственном судостроительном предприятии Ship Вuilding Centre (SBC) и представляет собой модифицированный вариант построенной там же первой индийской атомной подводной лодки S 80 Arihant, введенной в строй в августе 2016 года. Как и Arihant, второй корабль Arighaat является атомной ракетной подводной лодкой, несущей баллистические ракеты индийской разработки К-15 или К-4. Программа строительства атомных подводных лодок осуществляется в Индии в глубокой секретности и одной официальной фотографии Arighaat опубликовано не было.

Практически единственный известный снимок второй атомной подводной лодки индийской постройки S 81 Arighaat, сделанный во время ее испытаний в Аравийском море в 2020 году (с) социальные сети

Национальная программа разработки и строительства индийских атомных подводных лодок Advanced Technology Vessel (ATV) имеет длительную историю. Фактически программа реализуется с 1974 года и с начала 1980-х годов осуществляется при активном советском, а затем российском техническом содействии. Проектирование лодки по программе осуществлялось при головной роли индийской государственной Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO) с участием ВМС Индии и индийского департамента ядерной энергетики (Department of Atomic Energy - DAE) c Тромбейским атомным исследовательским центром имени Бхабха в Мумбаи (Bhabha Atomic Research Centre - BARC). В качестве крупнейших подрядчиков привлечены индийские частные промышленные группы Larsen & Toubro (L&T, поставщик корпусной стали), Walchandnagar Industries (поставщик реакторной части и главного турбозубчатого агрегата) и Tata Power (создатель систем управления энергетической установкой и лодкой). Строительство кораблей по данной программе осуществляется на специально созданном для этого в Вишакхапатнаме судостроительном предприятии SBC. Наземный прототип S1 83-мегаватнного лодочного ядерного реактора CLWR-B1 индийской разработки на высокообогащенном (40 %) урановом топливе был построен DAE в Калпаккаме и введен в действие в сентябре 2006 года.

Головная индийская атомная подводная лодка Arihant (условное обозначение S2) была начата строительством на SBC в 1998 году и спущена на воду 26 июля 2009 года. Физический пуск ядерного реактора на лодке был произведен 10 августа 2013 года, и лодка вышла на заводские ходовые испытания 15 декабря 2014 года. В августе 2016 года лодка Arihant была без огласки передана ВМС Индии, хотя фактически продолжала оставаться в стадии опытной эксплуатации. В начале 2017 года на Arihant произошла авария. В сентябре-ноябре 2018 года лодка совершила первую боевую службу (патрулирование).

Вторая однотипная лодка Arighaat (условное обозначение S3) была фактически начата строительством на SВC в 2009 году и официально заложена на SBC в июле 2011 года, спуск Arighaat на воду был произведен в условиях секретности 19 ноября 2017 года. Лодка вышла на испытания в море в январе 2018 года, но только теперь, после многочисленных доработок, введена в строй.

Общая стоимость разработки и строительства четырех атомных подводных лодок по программе ATV оценивается официальными индийскими источниками в 90 тысяч кроров рупий (около 14 млрд долл по нынешнему курсу), что,однако, выглядит явно заниженной суммой. Индийские источники оценивают объем индийских поставок при строительстве лодок программы ATV в 60 %, что подразумевает, что остальные 40 % составляют поставки из России.

Сообщается, что в настоящее время в стадии строительства на SBC находятся две следующие атомные подводные лодки Aridhaman (S4) и лодка под условным обозначением S4⃰ . Согласно ряду источников, лодка Aridhaman была спущена на воду 23 ноября 2021 года, однако начало ее морских испытаний ожидается только в 2025 году. По индийским пубьликациям, соедующая строящаяся лодка S4⃰ относится к модифицированному проекту, утвержденному в 2012 году, и будет иметь водоизмещение примерно на 1000 тонн больше и длину на 10 метров больше, чем Arihant, Arighaat и Aridhaman, надводное водоизмещение которых оценивается в 6000 тонн, а длина составляет 111,6 метров. Все три известные лодки типа получили названия в честь различных санскритских слов, обозначающих уничтожение или сокрушение врагов.

Лодки, строящиеся по программе ATV, являются атомными подводными ракетоносцами. Arihant, Arighaat и Aridhaman в качестве главного вооружения имеют четыре шахты для баллистических ракет с подводным стартом, в которых размещаются 12 (по три в шахте) разработанные в Индии под руководством DRDO баллистические ракеты подводного старта К-15 Sagarika с дальностью стрельбы всего 700-750 км и оснащенные ядерным зарядом, или четыре (по одной в шахте) новые баллистические ракеты К-4 с дальностью стрельбы до 3000-3500 км. Лодка S4⃰ получит дополнительный 10-метровый ракетный отсек с еще четырьмя ракетными шахтами. Первый практический запуск ракеты К-15 с лодки Arihant был осуществлен 25 ноября 2015 года, первый запуск ракеты К-4 с нее же - 31 марта 2016 года. 14 октября 2022 года лодка Arihant впервые выполнила учебно-боевой запуск ракеты К-15 в ходе боевой подготовки.

В 2006 году правительство Индии утвердило план разработки индийской атомной ракетной подводной лодки следующего поколения под условным обозначением S5. Сообщается, что фактически полномасштабные работы по данной программе были начаты в 2015 году с планами начала строительства головного корабля на SBC в 2021 году (неясно, было ли начато) и постройки минимум трех единиц в серии. Для их строительства предполагается масштабная реконструкция SBC. Cогласно ряду сообщений, лодки S5 должны иметь надводное водоизмещение около 13500 тонн, ядерную реакторную установку мощностью 150-190 МВт, разрабатываемую сейчас в BARC, и быть оснащены 12 баллистическими ракетами большой дальности.

Для оснащения этих лодок под руководством DRDO разрабатывается лодочная баллистическая ракета К-5 с дальностью стрельбы до 5000-6000 км. Кроме того, в феврале 2017 года было санкционировано начало разработки DRDO трехступенчатой межконтинентальной баллистической лодочной твердотопливной ракеты К-6 с дальностью стрельбы минимум 8000 км, которая предполагается к оснащению несколькими (до шести) разделяющимися головными частями типа MIRV.

Параллельно в феврале 2015 года правительство Индии одобрило программу создания и строительства шести перспективных атомных многоцелевых подводных лодок, стоимость которой былапредварительно оценена в 60 тысяч кроров рупий (около 9,5 млрд долл). Их надводное водоизмещение оценивается в 6000 тонн. Для проектирования атомных подводных лодок новых типов было создано специальное конструкторское бюро в Гургаоне. Однако по последним сообщениям, правительство Индии сократило данную программу до постройки двух лодок, строительство которых пока не начато.

Предположительное изображение первых индийских атомных подводных лодок национальной постройки типа Arihant (c) www.hisutton.com / www.navalnews.com