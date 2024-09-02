Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах.

Как стало известно, 30 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного своего белорусского коллеги – президента Беларуси Александра Лукашенко.

На официальном сайте Кремля по этому поводу указано: «За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра Григорьевича – Президента Республики Беларусь, Председателя Высшего государственного совета Союзного государства».

Кроме того, президент России направил белорусскому лидеру поздравления по случаю его 70-летия (30 августа – день рождения Александра Григорьевича Лукашенко). «Работая на важнейшем государственном посту, Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях», — говорится в поздравительной телеграмме. По словам Путина, трудно переоценить личный вклад Александра Лукашенко в развитие дружественных российско-белорусских связей, построение и упрочение институтов Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. «Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем», — отметил президент Российской Федерации.

Безусловно, все эти слова очень точно характеризуют белорусского лидера и его деятельность на благо Беларуси и Союзного государства. Но, тем не менее, хочется указать на то, что читается между строк. А это, в свете современных реалий, – уверенность российской стороны в незыблемой приверженности белорусского государства и его главы к неукоснительному выполнению союзнических обязательств.

Так бывает, что некоторые российские политологи и отдельные СМИ упрекают белорусского президента в том, что Беларусь «не участвует в СВО». Имеется в виду непосредственное участие белорусской армии в боевых действиях на Украине. Но, как неоднократно указывал Александр Лукашенко, «у Беларуси другая задача».

Судите сами – численность белорусской армии вместе с некомбатантами приблизительно 65-70 тыс. человек. Численность украинской группировки войск вблизи белорусской границы – порядка 100 тыс. При этом украинская сторона за два года проведения СВО сделала украино-белорусскую границу чем-то вроде «линии Маннергейма»: по всему периметру взорваны мосты, установлены минные поля и инженерные заграждения, перепаханы участки автомобильных дорог и оборудованы укрепрайоны. Другими словами, любые поползновения в сторону Украины с белорусской территории, как минимум, являются не логичными, а если учесть позицию Москвы и Минска, то бессмысленными.

Как неоднократно заявляли и Путин, и Лукашенко, Россия не заинтересована в участии белорусской армии в СВО. В рамках союзнических отношений с Российской Федерацией задачей вооруженных сил Беларуси является прикрытие западной и северо-западной границы Союзного государства – «белорусского балкона» или по-другому «западного форпоста». Следует вспомнить, что в настоящее время у границы Беларуси расположены несколько батальонных тактических групп НАТО. На это указывал начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, выступая перед журналистами. «Сегодня вблизи наших границ расположены десять батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тыс. человек. Из них шесть — это американские», — сказал он. Кроме того, не следует забывать и о национальных вооружённых силах. Например, власти Польши с начала августа в рамках операции «Безопасное Подляшье» нарастили число военнослужащих у границы с Беларусью с 6-ти до 17-ти тыс. человек. Операция «Безопасное Подляшье» проходит в рамках инициативы «Восточный щит» — так называемой «оборонной программы» Польши, которая подразумевает укрепление границ с Беларусью и Россией.

Насколько упомянутая инициатива является «оборонной» можно судить по высказываниям польских генералов, которые в своих публичных заявлениях указывают, что вступление Польши в войну с Россией лишь вопрос времени. При этом такая война для них равносильна вооруженному конфликту с Республикой Беларусь как ближайшим союзником Российской Федерации. Достаточно вспомнить бывшего командующего сухопутными войсками и экс-командующего силами Польши в Ираке Вальдемара Скшипчака, который однажды заявил: «Беларусь будет нашей за три дня». Он же в эфире польского телеканала «Полсат» открыто провозгласил: «Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко». Более того, в своем последнем анализе для wprost.pl Вальдемар Скшипчак и вовсе предложил создать Белорусский легион – аналог украинского военного подразделения, которое в соответствии с соглашением, подписанным в Варшаве Дональдом Туском и Владимиром Зеленским, будет создано, обучено, вооружено и подготовлено в Польше за счёт польских налогоплательщиков.

О совсем не оборонных намерениях свидетельствуют также систематические провокации на польско-белорусской границе, о которых неоднократно заявляли официальные лица ГВПК Беларуси.

Так что, всё правильно порешали президенты России и Беларуси – в это трудное время у обоих субъектов Союзного государства должны быть свои задачи. Главное – это уверенность в том, что каждый союзник их выполнит, не смотря ни на что. И эта уверенность есть.

Владимир Вуячич