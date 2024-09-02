Китайский самолет радиотехнической разведки Y-9LG впервые замечен на зарубежных учениях

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Китай впервые направил свой новейший самолет радиоэлектронной борьбы и разведки Y-9LG для участия в зарубежных учениях, пишет издание Naval News.

Y-9LG, или как его ещё называют High New 13, был одним из 13 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые приняли участие в двухсторонних китайско-тайских учениях Falcon Strike, проходивших на севере Таиланда 18-29 августа.

Известно, что Y-9LG поступил на вооружение ВВС НОАК Китая только в 2022 году, хотя разработка его велась по меньшей мере с 2017 года. Он был создан на базе турбовинтового транспортного самолета Shaanxi Y-9.

Как сообщает Naval News, самолет Y-9LG на учениях Falcon Strike имел малозаметную маркировку и серийный номер 30211, что указывало на его принадлежность к 20-й специальной дивизии ВВС НОАК.

По данным издания, на учениях в Таиланде также присутствовала пара китайских перехватчиков Shenyang J-11 и пара истребителей-бомбардировщиков Xi'an JH-7. Были здесь и шесть истребителей PLAAF J-10, самолет AEW Shaanxi KJ-500 и транспортный вертолет PLA Mil Mi-171.

Несмотря на наличие у Таиланда союзнических договоров с США, он в последние годы укрепляет отношения с Китаем в оборонной сфере, отмечает Naval News.