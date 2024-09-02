Критическая нехватка моряков: ВМС США намерены вывести из строя часть вспомогательного флота

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Военное командование морских перевозок (MSC) ВМС США намерено вывести из строя 17 судов поддержки из-за критической нехватки личного состава. Имеющиеся на них экипажи будут распределены по всему флоту, а сами вымпела встанут «на длительное техническое обслуживание». Данная программа получила наименование «Великая перезагрузка».
Как указывается в издании USNI News, данная мера позволит уменьшить спрос на моряков – освободятся 600-700 должностей.
Отмечается, что речь идет о выводе из строя экспедиционных мобильных баз USS Lewis B. Puller (ESB-3) и USS Hershel "Woody" Williams (ESB-4), которые базируются соответственно в Бахрейне и Греции. Кроме них на хранение должны быть переведены два судна снабжения типа Lewis and Clark, один нефтетанкер. Также ряды действующего флота покинут 12 скоростных транспортных катамаранов класса EPF
- поясняют военные.
MSC управляет флотом судов материально-технического обеспечения с общей численностью экипажей 5500 гражданских моряков. Они заправляют и пополняют запасы кораблей ВМС по всему миру. На каждую должность на судне MSC приходится около 1,27 моряков для заполнения вакансий.
- пояснили на флоте.
Источник изображения: topwar.ru
ESB-3
При таком соотношении моряк будет находиться в море 4 месяца и около 1 месяца отсутствовать.
- заявляют военные.
К примеру, в коммерческом флоте профсоюзы требуют, чтобы моряк находился один месяц на судне, а второй – в оплачиваемом отпуске.
На этом фоне вывод из строя 17 судов позволит увеличить соотношение запасного штата к вышедшему в море персоналу до 1,5 моряков. К тому же данная мера даст возможность укомплектовать новейшие суда, такие как три нефтетанкера типа John Lewis, которые уже переданы ВМС, но не могут приступить к службе из-за нехватки личного состава.
В настоящее время во вспомогательном флоте наблюдается отток кадров.
- поясняют моряки.