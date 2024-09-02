Критическая нехватка моряков: ВМС США намерены вывести из строя часть вспомогательного флота

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Военное командование морских перевозок (MSC) ВМС США намерено вывести из строя 17 судов поддержки из-за критической нехватки личного состава. Имеющиеся на них экипажи будут распределены по всему флоту, а сами вымпела встанут «на длительное техническое обслуживание». Данная программа получила наименование «Великая перезагрузка».

Как указывается в издании USNI News, данная мера позволит уменьшить спрос на моряков – освободятся 600-700 должностей.

Отмечается, что речь идет о выводе из строя экспедиционных мобильных баз USS Lewis B. Puller (ESB-3) и USS Hershel "Woody" Williams (ESB-4), которые базируются соответственно в Бахрейне и Греции. Кроме них на хранение должны быть переведены два судна снабжения типа Lewis and Clark, один нефтетанкер. Также ряды действующего флота покинут 12 скоростных транспортных катамаранов класса EPF

Но суда EPF всё еще полны жизни. Они уйдут на покой задолго до истечения ожидаемого срока службы

- поясняют военные.

MSC управляет флотом судов материально-технического обеспечения с общей численностью экипажей 5500 гражданских моряков. Они заправляют и пополняют запасы кораблей ВМС по всему миру. На каждую должность на судне MSC приходится около 1,27 моряков для заполнения вакансий.

Если на судне имеется 100 человек, на берегу остается всего 27 человек для ротации этих членов экипажа. Это неприемлемо

- пояснили на флоте.

Источник изображения: topwar.ru

ESB-3

При таком соотношении моряк будет находиться в море 4 месяца и около 1 месяца отсутствовать.

Эта математика просто не работает. В таких условиях никто не в состоянии поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью и получить достаточное время, чтобы побыть дома со своей семьей, взять отпуск, позаботиться о медицинских потребностях

- заявляют военные.

К примеру, в коммерческом флоте профсоюзы требуют, чтобы моряк находился один месяц на судне, а второй – в оплачиваемом отпуске.

На этом фоне вывод из строя 17 судов позволит увеличить соотношение запасного штата к вышедшему в море персоналу до 1,5 моряков. К тому же данная мера даст возможность укомплектовать новейшие суда, такие как три нефтетанкера типа John Lewis, которые уже переданы ВМС, но не могут приступить к службе из-за нехватки личного состава.

В настоящее время во вспомогательном флоте наблюдается отток кадров.

Мне пришлось уволиться, потому что это ужасный дисбаланс между работой и личной жизнью. У меня к тому же есть семья, поэтому я должен был уйти с работы. Мои старшие коллеги переживали развод и испытывали отчуждение со стороны своих детей. Я не хотел такого для себя

- поясняют моряки.