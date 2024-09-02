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Первый F-35A для Польши

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28 августа 2024 года на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорте (штат Техас) состоялась церемония выкатки и официальной презентации первого истребителя F-35A Lightning II, изготовленного для Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). В ВВС Польши самолеты F-35A получили официальное название Husarz ("Гусар").

Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024 (с) министерство национальной обороны Польши

Напомним, что 31 января 2020 года министерство национальной обороны Польши подписало польско-американское межправительственное соглашение о поставке Соединенными Штатами Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II общей стоимостью 4,6 млрд долл. Вооружение в стоимость соглашения не входит и закупается Польшей отдельно. Подписанный контракт включает в себя обучение только 24 польских пилотов и около 100 человек наземного персонала. Обучение следующих потребует заключения дополнительных платных контрактов с США.

Сообщается, выкаченный 28 августа первый истребитель F-35A будет формально передан польской стороне к концу года и станет первым из шести самолетов, которые не будут направлены в Польшу, а будут использоваться в новом учебном центре на американской авиабазе Национальной гвардии Эббинг в Арканзасе для подготовки польского личного состава. Польша станет первым международным заказчиком, который будет лсуществлять обучение летчиков F-35 в Эббинг.

Поставки остальных 26 истребителей F-35A непосредственно в Польшу будут осуществлены с 2026 по 2030 годы. Эти самолеты войдут в состав 32-й тактической авиационной базы ВВС Польши на аэродроме Ласк. Первая эскадрилья 32-й авиабазы на истребителях F-35A (штатный состав 16 самолетов) должна достигнуть статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) в 2028 году. Вторая эскадрилья будет поставлена к 2030 году.

Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024 (с) Lockheed Martin и министерство национальной обороны Польши

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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