Песков назвал враждебными США к РФ

Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. США занимают неприкрытую вражескую позицию по отношению к России и напрямую вовлечены в конфликт на Украине. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

"Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт", - отметил представитель Кремля.

"Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны", - добавил он.

Вашингтон с 2022 года заявляет о незыблемой поддержке Киева, в том числе оружием. США постоянно расширяют номенклатуру поставок для боевых действий против РФ, включая в перечень вооружений тяжелую бронетехнику, ракеты и авиацию, способную нести ядерное оружие, При этом в Вашингтоне подчеркивают "невовлеченность" в прямое столкновение с Москвой, однако заявляют о необходимости "нанести России стратегическое поражение на поле боя".

"Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны", - добавил он.