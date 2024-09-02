Министр обороны Италии объяснил задержки в передаче ЗРК Киеву отпусками

Гуидо Крозетто отметил, что соответствующие предприятия в РФ, Китае и Иране работают беспрерывно

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто пожаловался, что оборонный комплекс страны не в состоянии поддерживать темпы производства из-за отпусков и выходных. В частности, этим он объяснил задержки в поставке ЗРК Samp-T Украине.

"Я ругаюсь с итальянскими компаниями, потому что должен передать Украине систему Samp-T, а компания, которая должна его подготовить, закрылась в августе на каникулы. По выходным они не работают, по вечерам тоже. Мы не можем изменить это даже в случае с производством оружия, чтобы нарастить темпы", - сказал он на публичном мероприятии в Праге. При этом, как передает агентство ANSA, Крозетто отметил, что соответствующие предприятия в РФ, Китае и Иране работают беспрерывно.

В профсоюзах отрасли в ответ заявили, что для подобного производства требуется время. "Прежде, чем передавать вооружения, они должны быть протестированы. Неправда, что мы не работаем по субботам и весь август", - приводит заявление агентство. В профсоюзах также указали на задержки в решениях правительства о новых инвестициях, которые необходимы для наращивания темпов производства и модернизации.

Италия с марта 2022 года одобрила девять пакетов военной помощи Украине. Перечень поставляемого засекречен, но известно, что речь идет о второй Samp-T. Российская сторона сообщала, что первая итальянская система, ранее переданная ВСУ, была уничтожена. Итальянское правительство утверждает, что поставляемое Римом Украине оружие не может быть использовано для ударов по российской территории.