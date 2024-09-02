ВС России уничтожили израильскую станцию наблюдения

Минобороны: ВС России уничтожили израильскую станцию воздушного наблюдения

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию RPS-42 производства Израиля, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.