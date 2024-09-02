Опубликованы кадры морского пуска китайской ракеты Ceres-1S

Источник изображения: topwar.ru

В сети Интернет появились кадры запуска китайской ракеты Ceres-1S с морской платформы в Желтом море. Запуск был произведён в четверг и, как видно из кадров, весь процесс прошёл успешно.

Напомним, что о пуске ракеты Ceres-1S стало известно 29 августа. Сообщалось, что она была запущена в 08:22 по московскому времени в Желтом море недалеко от побережья восточной китайской провинции Шаньдун.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета полетела в космос с шестью спутниками, а именно – Yunyao-1 № 15, Yunyao-1 № 16, Yunyao-1 № 17, Jitianxing-A-03, Suxing-1-01 и Tianfu Gaofen-2. Это уже пятнадцатый пуск ракет Ceres-1 китайской компании Galactic Energy.

Первый запуск Ceres-1 состоялся 7 ноября 2020 года. Что касается ракеты-носителя морского базирования Ceres-1S, то ее впервые успешно запустили в сентябре 2023 года.

Источник изображения: topwar.ru

Успехи Китая в освоении космоса в последние десятилетия впечатляют. Страна стремительно превращается в одну из ведущих космических держав мира.

В июле прошлого года китайская компания LandSpace первой в мире успешно произвела запуск ракеты на кислороде и метане. Чуть раньше другая компания Space Pioneer впервые в Китае осуществила пуск ракеты, работающей на жидкостном ракетном двигателе.

В июне этого года китайский космический аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории доставил на Землю образцы грунта и горных пород с обратной стороны Луны.