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Интерфакс-АВН

В Кремле назвали неизбежным негативные последствия для ЕС от конфронтации с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Политика конфронтации с Россией приведет к негативным последствиям для европейских стран в течение следующих десяти лет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейские страны, ведомые США, зашлись в конфронтационном экстазе. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории в ущерб своим собственным интересам и кошелькам своих налогоплательщиков", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого он выложил в своем телеграм-канале.

"Конечно, все это будет для них иметь глубокие последствия, они неизбежны, и в течение грядущего десятилетия мы будем свидетелями этих негативных последствий", - продолжил представитель Кремля.

Песков заявил, что на Западе заигрываются.

"Но зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали, о чем говорят и темпы экономического развития, и военная мобилизация нашей экономики, у меня нет сомнений, что, если придется, будет сделано все для защиты наших интересов", - добавил он.

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