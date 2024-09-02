МО РФ заявило, что ВСУ за август потеряли более 68 тыс. военных

За июль Вооруженные силы Украины потеряли до 60 630 военных

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих. Это следует из сводок Министерства обороны России.

С 1 по 9 августа потери ВСУ составили до 18 730 военных по всем направлениям, с 10 по 16 августа - до 14 560, с 17 по 23 августа - до 16 155, с 24 по 31 августа - до 18 935.

Таким образом, общие потери Киева за август составили до 68 380 военнослужащих. За июль ВСУ потеряли до 60 630 военных.