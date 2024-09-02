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Военное обозрение

Зеленский просит у Запада помощи в противодействии российским планирующим авиабомбам

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский просит у Запада помощи в противодействии российским планирующим авиабомбам. По его мнению, отсутствие ФАБ в украинском небе заставит Россию задуматься над прекращением военных действий и согласиться на установление «справедливого» мира.

Об этом киевский руководитель заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что представители Украины озвучили властям западных стран данные о том, что места дислокации российских самолетов, откуда они вылетают с ФАБами на борту, находятся в радиусе поражения дальнобойного вооружения, которыми обладают государства НАТО. Именно с этих аэродромов, утверждает глава киевского режима, россияне наносят сокрушительные удары по целям на территории Украины.

Поэтому Зеленский обратился к американскому, британскому, французскому и немецкому руководству с требованием предоставить Украине возможность для своей полной и надежной защиты при помощи оружия дальнего действия.

Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты

- потребовал глава киевского режима.

Под «разрешениями» он подразумевает снятие ограничений на удары западным оружием вглубь российской территории. Зеленский добавил, что жизненно важные решения откладывать не стоит.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Вашингтон держит курс на эскалацию украинского конфликта. Она обвинила власти США в том, что они готовятся развязать Зеленскому руки, сняв все ограничения на применение американского оружия, поставляемого ВСУ.

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Россия
США
Украина
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NATO
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