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ТАСС

Обвиняемые в поставках плохих бронежилетов попросили о домашнем аресте

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Дверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний.
Источник изображения: © РИА Новости / Яков Андреев

Суд к их доводам отнесся скептически

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Руководители группы компаний "Пикет", которые обвиняются в поставке некачественных бронежилетов в российскую армию на сумму порядка 2 млрд рублей, попросили суд о переводе их из СИЗО под домашний арест. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Есипов А. С. и адвокаты указали, что преступление, в совершении которого обвиняется Есипов А. С., совершено в сфере предпринимательской деятельности на основании ч. 1. 1 ст. 108 УПК РФ, просили изменить Есипову А. С. меру пресечения на домашний арест", - сказано в решении о продлении срока содержания под стражей обвиняемым, которое принял Басманный суд Москвы. Согласно ч. 1. 1 ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться к представителям бизнес-сообществ, если их преступление связано с предпринимательской деятельностью. Двое других обвиняемых также просили о переводе их под домашний арест, заявив о необходимости присматривать за малолетними детьми.

Однако суд к этим доводам отнесся скептически. "Конкретные обстоятельства предъявленного Есипову, Кальченко и Антоновой обвинения в совершении тяжкого преступления и преступлений средней тяжести в совокупности с результатами расследования уголовного дела позволяют суду согласиться с доводами следователя о наличии достаточных оснований полагать, что, будучи на свободе, обвиняемые могут скрыться от предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", - сказано в документе. В связи с этим суд продлил арест фигурантам дела до 3 сентября.

Основным обвиняемым по делу является генеральный директор группы компаний (ГК) "Пикет" Андрей Есипов. Кроме него по делу также проходят начальник службы безопасности ГК "Пикет" Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Все находятся под стражей. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как говорится в материалах суда, уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено "по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны". Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции представителями Минобороны. Сумма ущерба, нанесенного главой ГК "Пикет", составляет порядка 2 млрд рублей.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, группа компаний "Пикет" была создана в 2001 году. Основной сферой ее деятельности является строительство жилых и нежилых помещений, но она занимается и другими направлениями, в том числе производством спецодежды. В 2023 году резко выросла численность кадровых работников организации - с 22 до 53 человек. В 2023 году выручка компании составила 730 млн рублей, что на 0,5% больше, чем годом ранее. 

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Страны
Россия
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