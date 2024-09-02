Свидетели подтвердили причастность главы "Пикета" к поставке плохих бронежилетов в ВС РФ

Сумма ущерба, нанесенного Андреем Есиповым, составляет порядка 2 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Причастность руководителей ООО "ГК "Пикет" к поставке некачественных бронежилетов в российскую армию на сумму порядке 2 млрд рублей подтверждается показаниями свидетелей. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписок по движению денежных средств, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обосновании заявленных ходатайств", - отмечается в решении о продлении срока содержания под стражей обвиняемым, которое принял Басманный суд Москвы.

Основным обвиняемым по делу является Генеральный директор ООО "ГК "Пикет" Андрей Есипов. Кроме него по делу также проходят начальник службы безопасности ООО "ГК "Пикет" Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Все находятся под стражей. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как говорится в материалах суда, уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено "по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны". Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции представителями Минобороны РФ. Сумма ущерба, нанесенного главой "ГК "Пикет", составляет порядка 2 млрд рублей.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, группа компаний "Пикет" была создана в 2001 году. Основной сферой ее деятельности значится строительство жилых и нежилых помещений, но она занимается и другими направлениями, в том числе производством спецодежды. В 2023 году резко возросла численность кадровых работников организации - с 22 до 53 человек. В 2023 году выручка компании составила 730 млн рублей, что на 0,5% больше, чем годом ранее.