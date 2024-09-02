Госдеп напомнил Китаю об американо-филиппинском договоре о совместной обороне

Американские матросы поднимают национальный флаг во время учений в Южно-Китайском море.

Вашингтон. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - В связи с инцидентом с кораблем береговой охраны Филиппин и катером морской полиции КНР в Южно-Китайском море американский госдепартамент заявил о поддержке филиппинской стороны как своего союзника, напомнив о положениях американо-филиппинского договора о совместной обороне.

"Соединенные Штаты поддерживают своего союзника Филиппины и осуждают опасные (...) действия Китайской Народной Республики (КНР), направленные против законных морских операций Филиппин в районе отмели Сабина (китайское название - риф Сяньбинь - ИФ) в Южно-Китайском море 31 августа", - говорится в распространенном госдепом заявлении.

В нем говорится: "США подтверждают, что статья IV американо-филиппинского договора о взаимной обороне от 1951 года распространяется на вооруженные нападения на вооруженные силы, государственные суда или воздушные суда Филиппин, включая корабли береговой охраны, в любой точке Южно-Китайского моря".

По излагаемой госдепом американской версии, 31 августа катер морской полиции КНР в районе отмели Сабина "трижды умышленно протаранил" корабль береговой охраны Филиппин, "что нанесло ущерб кораблю и поставило под угрозу безопасность экипажа на борту".

"Незаконные притязания КНР на "территориальный суверенитет" над морскими районами, где нет суши, и ее все более агрессивные действия (...) угрожают свободе судоходства и безопасности полетов всех стран", подчеркнул госдеп.

Управление морской полиции КНР в свою очередь распространило заявление, в котором говорится, что корабль береговой охраны Филиппин преднамеренно протаранил катер китайской морской полиции.