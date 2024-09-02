В США рассказали о так и не успевшем свести НАТО с ума российском танке

TNI: недостроенный российский танк Т-95 так и не успел свести с ума НАТО

Разработанный в конце 1980-х и 1990-х годах и так и не достроенный российский танк Т-95 не успел свести с ума НАТО. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брент Иствуд.

«Российский основной боевой танк Т-95, разработанный в конце 1980-х и 1990-х годах, представлял собой усовершенствованный прототип с мощной 152-миллиметровой пушкой, дистанционно управляемой башней и современной броней», — говорится в публикации.

Автор утверждает, что в производство танк не был запущен из-за своей сложности и высокой стоимости, однако впоследствии инновационные технические решения, использованные при создании Т-95, частично нашли применение в танке Т-14 «Армата». Иствуд заключает, что, несмотря на свою громоздкость, Т-95 создал бы серьезные трудности для США, если бы они столкнулись с ним, поэтому американской стороне выгодно, что такой танк так и не появился.

В мае в TNI уже рассказывали о Т-95, называя его советским предшественником Т-14 «Армата».