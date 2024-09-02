Противник заявил, что ВС РФ начали применять «неизвестные реактивные дроны», на которые ПВО ВСУ тратит дорогостоящие зенитные ракеты

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Противник публикует кадры со сбитым украинской ПВО дроном, который использовался в рамках одной из недавних комбинированных атак. При этом украинское военное ведомство заявляет о том, что ПВО ВСУ «сбила неизвестный российский дрон, отличающийся тем, что он реактивный».

Из сообщения:

У беспилотника нет боевой части. Также у него отсутствует оптика и любое другое разведывательное оборудование.

Сообщается, что дрон был сбит зенитной управляемой ракетой. При этом противник высказывает предположение, что такие беспилотные летательные аппараты использовались российскими Вооружёнными силами для перегрузки ПВО Украины. И фактически командование ВСУ заявлениями о том, что на дрон пришлось тратить дорогостоящую зенитную ракету, факт перегрузки системы ПВО такими реактивными БПЛА признаёт. При этом проблема для противника ещё и в том, что вполне могут быть те же реактивные дроны, у которых уже есть полезная нагрузка. И идентифицировать их среди десятков «собратьев» практически невозможно.

На данный момент ВС РФ проводят новую волну атак на прифронтовые и тыловые объекты ВСУ. В частности, нанесены удары по противнику в Сумской и Харьковской областях. Поражены цели в виде военных автомобилей ВСУ, перевозивших личный состав ближе к линии фронта. Воздушная тревога объявлена ещё в ряде подконтрольных киевскому режиму регионах, включая Полтавщину.