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ТАСС

CNN: Киеву не стоит надеяться на новые крупные поставки ракет ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

По данным телеканала, "число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени"

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. США дали понять киевским властям, что больше не собираются поставлять большие партии оперативно-тактических ракет ATACMS из-за их ограниченного числа на американских складах и сложности производства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам телеканала, "США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS из-за того, что их [ракет] число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что американская военная поддержка Киева не способна переломить ситуацию на поле боя, а лишь затягивает конфликт и ведет к росту жертв, в том числе среди мирного населения. 

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