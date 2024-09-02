Нидерланды поставили Украине 28 гусеничных вездеходов Viking

Глава Минобороны страны Рубен Брекельманс отметил, что обучение украинских солдат управлению ими уже провел корпус морской пехоты

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Нидерланды передали Украине 28 гусеничных вездеходов Viking. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Украина крайне нуждается в нашей помощи, - отметил он. - Поэтому Нидерланды передают 28 гусеничных вездеходов Viking". По словам министра, обучение украинских солдат управлению ими ранее провел корпус морской пехоты Нидерландов.

Как сообщило Минобороны в середине июня, общий объем предоставленной Нидерландами помощи Украине с момента начала специальной военной операции составил 3,1 млрд евро. Предыдущее правительство королевства зарезервировало в бюджете €3 млрд на поддержку Киева в 2025 году. Нидерланды также играют одну из главные ролей в коалиции по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов.