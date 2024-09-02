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ТАСС

В Киеве отрицают, что командующего ВСУ уволили из-за крушения F-16

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Рустем Умеров, министр обороны Украины
Рустем Умеров, министр обороны Украины.
Источник изображения: © AFP 2023 / ANDRII NESTERENKO

Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что причины крушения самолета выясняются

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был снят с должности не из-за крушения одного из переданных ранее Киеву западными союзниками истребителей F-16. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса (увольнение Олещука и крушение украинского F-16 - прим. ТАСС). <...> На данном этапе я бы не стал их связывать", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Умеров также заявил, что Киев выясняет причины крушения самолета. "Мы изучаем, что произошло. Мы также открыли это дело для наших партнеров, поэтому они также изучают и расследуют его вместе с нами", - добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Вместо него врио командующего стал Анатолий Кривоножко, до этого возглавлявший воздушное командование "Центр".

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. После этого Олещук, тогда еще не снятый с должности, пригрозил парламентарию за это сообщение. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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