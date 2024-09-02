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ТАСС

Эксперт: удары РФ могли привести к нарушениям работы ПВО ВСУ и атаке по F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo/ Luca Bruno

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев уверен, что сбитый "дружественным" огнем F-16 будет не последним

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинский истребитель F-16 американского производства мог был сбит огнем ЗРК Patriot также производства США в связи с нарушениями в системы работы противовоздушной обороны Украины, полученными в результате ударов Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщил бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ (2003-2007) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его оценке, после российских ударов высокоточным оружием "система ПВО Украины нарушена, децентрализована и разбалансирована", у нее больше нет единого радиолокационного и информационного поля, со сбоями работает система "свой-чужой".

"Их система ПВО теперь работает по принципу "что увидел, то и сбил", решения об открытии огня принимаются на уровне командиров дивизионов, а то и батарей", - отметил эксперт. Бижев уверен, что сбитый "дружественным" огнем F-16 будет не последним. 

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