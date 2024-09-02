Берлин вновь отправляет танки в Россию, отметил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. ФРГ не смогла воспользоваться суверенитетом после вывода советских войск, оставив оккупационные силы США на своей территории, в результате чего Берлин вновь отправляет танки в Россию. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в комментарии, распространенном миссией России при ЕС, в связи с 30-й годовщиной окончания вывода из ФРГ Группы советских войск в Германии / Западной группы войск 31 августа 1994 года.

"Три десятилетия назад территорию объединенной - исключительно благодаря принципиальному решению нашей страны - Германии покинул последний российский солдат. Он оказался там, поскольку его деды и прадеды ценой собственной жизни освободили Германию и всю Европу от нацистского рабства", - подчеркнул он. Тогда "ФРГ окончательно обрела свой внешнеполитический суверенитет".

"Однако немцы не захотели или не смогли воспользоваться им в полной мере - американские оккупационные войска остались. И ровно три десятилетия спустя Германия отправляет свои танки на территорию освободившей ее от нацизма России, строит первые с момента окончания Второй мировой войны военные базы за рубежом - для псевдозащиты от так называемой российской угрозы", - отметил российский дипломат.