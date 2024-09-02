Ракеты компании SpaceX вывели на орбиту две группы интернет-спутников Starlink

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Ракеты-носители Falcon 9 в субботу вывели на орбиту 42 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 42 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуски ракет были осуществлены со стартовых площадок на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии и на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.