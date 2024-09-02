Глава МО Эстонии заявил, что страны Запада еще не решили, хотят ли победы ВСУ

Ханно Певкур отметил, что у украинцев нет всего, что им нужно

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Страны Запада еще не определились, хотят ли они, чтобы Украина сражалась или чтобы выиграла. С таким утверждением выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, выступая на ежегодной конференции по безопасности в Праге Globsec.

"У [украинцев] нет всего, что им нужно. И перед нами, политиками, стоит очень простой вопрос: хотим ли мы, чтобы Украина сражалась или чтобы Украина победила?", - сказал он. "Когда мы решим, что хотим победы Украины, нам потребуется совершить несколько шагов, <...> нам нужно будет принять долгосрочное решение о том, чтобы каждая страна ежегодно предоставляла Украине не менее 0,25% ВВП", - добавил Певкур.

Эстонский министр отметил, что той помощи, которую западные страны дают Киеву сейчас, не хватит для победы Украины, ее хватит только для того, чтобы она сражалась.

27 июня Эстония и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Согласно нему, Таллин обещал Киеву предоставлять ежегодно не менее 0,25% ВВП на военную помощь в течение 2024-2027 годов.