Эксперт: вторжение ВСУ в Курскую область служит целям информационной войны

Она ведется против России по теоретическим выкладкам НАТО, считает подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард

ЖЕНЕВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вторжение украинских военных в Курскую область служит целям информационной войны, которая ведется против России по теоретическим выкладкам НАТО. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области политической и военной стратегии Ральф Боссхард, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке.

"Для меня очевидно, что вторжение в Курскую область служит информационной войне, - сказал Боссхард. - [Президент Украины Владимир] Зеленский, очевидно, считает, что может добиться благоприятной стартовой позиции для переговоров с помощью своего рода "эффектной атаки", для которой он, судя по всему, использует свои последние ресурсы". Этот тезис, по словам Боссхарда, подтверждается тем фактом, что Зеленский "говорит сейчас о второй "мирной конференции", хотя первая, проходившая в июне в Бюргенштоке, провалилась". "В этой ситуации стремительное продвижение российских войск в районе Торецка (Дзержинска - прим. ТАСС) и Покровска (Красноармейска - прим. ТАСС) представляет самый большой риск для украинской армии и одновременно является гарантией неприменения Россией ядерного оружия, хотя Запад явно хочет спровоцировать ее на такую операцию", - констатировал Боссхард.

Информационная война по натовской теории

Видимо, Киев пытается заставить россиян отвести войска с фронта в районах Авдеевки, Часова Яра и Донецка, продолжил собеседник агентства. "Пока не похоже, что украинцы преуспевают в этом, скорее наоборот. Россияне заняли Нью-Йорк (Новгородское - прим. ТАСС). Не лучшим образом обстоят дела у ВСУ в Торецке (Дзержинске - прим. ТАСС) и Часовом Яре. Отвлечение внимания, вероятно, было главной целью украинцев, которые попытались создать новый нарратив после того, как они были вынуждены уйти из села Крынки под Херсоном". "Это свидетельствует о характере нынешней войны как информационной войны, в которой предпринимаются действия для создания заголовков в прессе. За этим стоят теории НАТО, которые, по сути, сводятся к идее о том, что войны можно выиграть, если говорить громко. И Брюссель, и Киев сильны в этой дисциплине", - отметил Боссхард.

"В общем, украинский цирк в Курской области меня не особо беспокоит, да и Кремль, наверное, тоже. Нам следует перестать верить крикам из отделов информационной войны в Киеве и Брюсселе", - резюмировал Боссхард.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 8,2 тыс. военнослужащих и 76 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.