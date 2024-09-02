Пашинян отверг претензии Баку по поводу закупок Арменией оружия во Франции и Индии

Ереван. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Армения не намерена восстанавливать суверенитет над оккупированными Азербайджаном территориями военным путем, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Считаю обвинения Азербайджана в покупке Арменией вооружения несправедливыми. Любая страна имеет право на сильную и боеспособную армию. Устав ООН предполагает такое право, и право государства защищать своих граждан", - сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.

По его словам, более 200 кв км территорий Армении оккупированы со стороны ВС Азербайджана. "Но ни сегодня, ни завтра мы не ставим задачей восстановление своего суверенитета над этими территориями военным путем. Потому что считаем, что договоренности и принципы, которые уже приняты, дают возможность, чтобы мы мирным, переговорным путем, в том числе процессом делимитации, решали свои проблемы. У Армения нет агрессивных целей. Эскалация - не наша цель", - сказал Пашинян.