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Китай отвергает обвинения США в ядерной эскалации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. По его словам, Пекин в настоящее время поддерживает ядерные силы на минимальном уровне.

Китай твёрдо придерживается оборонительной ядерной стратегии и поддерживает ядерные силы на минимальном уровне, необходимым для обеспечения национальной безопасности. Всем известно, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире и их ядерная доктрина позволяет им применять ядерное оружие первыми

– сказал У Цянь.

Он добавил, что подобные действия Штатов серьёзно угрожают глобальной стратегической стабильности.

Китай и США в последнее время регулярно обвиняют друг друга в действиях, которые подрывают стратегическую стабильность. При этом в Вашингтоне не скрывают, что считают именно Пекин своим основным геополитическим конкурентом и вероятным противником.

В Штатах все громче звучат мнения о том, что США следует прекратить финансирование киевского режима, возложив эту «почетную миссию» на Евросоюз, а самим сосредоточиться именно на китайском направлении. Политические деятели различного уровня признают, что для противостояния на два фронта возможностей американской военной промышленности просто не хватит. Слишком много в последние годы было отдано Киеву.

При этом в Вашингтоне, хоть и заявляют, что придерживаются принципа одного Китая, продолжают активно поставлять вооружения на Тайвань. Кроме того, американские военные некоторое время назад разместили свои ракеты средней дальности на Филиппинах. Этот факт также вызвал справедливое возмущение со стороны Пекина.