Пашинян против вывода российской военной базы из Армении

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Ереван. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил несогласие с мнением о необходимости вывода с территории республики 102-й российской военной базы.

"С военной базой у нас нет вопросов", - сказал Пашинян в субботу на пресс-конференции в субботу, отвечая на вопрос, когда с территории Армении будет выведена российская база.

Он также отметил, что взаимоотношения с российскими силовыми ведомствами следует рассматривать в рамках партнерства. "К примеру, мы поблагодарили российских пограничников за службу в аэропорту "Звартноц" и вдоль границы с Азербайджаном, сказав, что в состоянии сами выполнить эту работу. Это не жанр противостояния и столкновения, а жанр партнерства и взаимного уважения. И я рассматриваю этот вопрос именно в этом жанре", - добавил Пашинян.